Phim 'Mầm nhớ' thắng lớn

Tại lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025, "Mầm nhớ" của đạo diễn Bùi Đức Anh thắng lớn với 3 giải quan trọng, trong đó có Phim ngắn xuất sắc nhất.

Chiều 21/8, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 diễn ra tại TP.HCM.

Sự kiện có sự tham dự của tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam; Bà Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam; Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cùng các nhà làm phim gồm đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn - diễn viên Thu Trang, Lý Hải, Nguyễn Thị Thắm...

Cuộc thi diễn ra gần hai tháng, thu hút 128 tác phẩm dự thi, trong đó 20 phim xuất sắc lọt vào vòng chung khảo.

Ở hạng mục quan trọng nhất, Mầm nhớ của đạo diễn, biên kịch Bùi Đức Anh vượt qua nhiều đối thủ để giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất. Phim xoay quanh Tuấn, người con trai chăm sóc mẹ mắc Alzheimer, khắc họa những xung đột cảm xúc và nỗ lực kết nối.

Lễ trao giải phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 diễn ra tại TP.HCM. Ảnh: BTC.

Hai giải khác ở hạng mục phim ngắn là Phim ngắn viral nhất và Phim ngắn sáng tạo nhất lần lượt thuộc về Happiness Card: Lời mời từ bóng tối (đạo diễn, biên kịch Chu Diệu Linh) và Con cá nhỏ (đạo diễn, biên kịch Đào Hoàng Duy). Trong khi đó, Giày gió (đạo diễn Trần Vũ Linh, biên kịch Trần Phương Vũ) được trao giải Phim tài liệu xuất sắc nhất.

Ở các hạng mục cá nhân, giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Bùi Đức Anh (Mầm nhớ); giải Biên kịch xuất sắc nhất được trao cho Hồ Minh Hiệu (Điều ngọt ngào ở lại). Giải Nam/Nữ chính xuất sắc lần lượt thuộc về Nguyễn Vũ (Mầm nhớ) và La Nguyễn Quí Anh (Trên đầu tủ, dưới chậu cây, cất trong lòng). Cuối cùng, giải Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất gọi tên Đinh Minh Hải với Gửi mẹ của mẹ.

Kết thúc cuộc thi, Mầm nhớ của Bùi Đức Anh đại thắng với 3 giải thưởng quan trọng gồm Nam diễn viên xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim ngắn xuất sắc nhất.

Chia sẻ trong chương trình, tiến sĩ Ngô Phương Lan đánh giá cao tính chuyên nghiệp của cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025. Bà cho biết bất ngờ trước con số 128 tác phẩm dự thi, trong đó nhiều phim thể hiện ý tưởng sáng tạo, cách kể chuyện chân thật và giàu cảm xúc, phù hợp với tiêu chí mà ban giám khảo đề ra.

"Với bước đà này, chúng tôi tin rằng qua cuộc thi sẽ phát hiện nhiều gương mặt mới, góp phần vào dòng chảy điện ảnh trong tương lai gần", bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.