Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm cân

  • Thứ hai, 8/12/2025 18:07 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Lưu Diệc Phi gây chú ý khi xuất hiện tại F1 Abu Dhabi với thân hình thon gọn, trái ngược hình ảnh đầy đặn trước đây.

Theo 163, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm truyền thông sau loạt hình ảnh mới xuất hiện tại trường đua F1 Abu Dhabi.

Hình ảnh cho thấy thân hình của nữ diễn viên thon gọn, sắc vóc được cải thiện rõ rệt. Diện trang phục của Louis Vuitton cùng tóc buộc cao và kính râm, cô gây ấn tượng với bờ vai thanh mảnh, làn da trắng nổi bật.

Trước đó, khi đang quay phim vào đầu năm, Lưu Diệc Phi từng bị nhận xét vóc dáng có phần đầy đặn, trang phục lên hình dễ làm lộ khuyết điểm. Tuy nhiên, trong những lần xuất hiện gần đây, cô cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Nhiều người hâm mộ nhận xét cô “trẻ trung như sinh viên”.

Luu Diec Phi anh 1Luu Diec Phi anh 2

Hình ảnh gần đây của Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sohu.

Ngoài ra, trong lần bị bắt gặp tại một trung tâm chăm sóc da ở Bắc Kinh, Lưu Diệc Phi gây chú ý với gương mặt rạng rỡ, làn da căng sáng và phong thái nhẹ nhàng. Trang phục đời thường gồm áo khoác dài màu kem, sơ mi trắng và quần jeans ống rộng giúp tôn lên sự thanh lịch, trẻ trung của cô.

Dù không tiết lộ đã giảm bao nhiêu cân, nhiều nguồn tin suy đoán nữ diễn viên đã giảm ít nhất khoảng 7 kg so với đầu năm.

Hồi tháng 7, Lưu Diệc Phi vướng tranh cãi khi bị tố tức giận đến mức bật khóc và bỏ về giữa chừng ở lễ trao giải Bạch Ngọc Lan vì trượt danh hiệu Thị hậu. Đôi bên không lên tiếng về vụ việc nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của cô. Kể từ đó, Lưu Diệc Phi im ắng, ít xuất hiện công khai.

Lưu Diệc Phi, sinh năm 1987, là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi danh qua các vai Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ và được mệnh danh “Thần tiên tỷ tỷ” nhờ vẻ đẹp thanh thoát. Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi mở rộng hoạt động sang điện ảnh quốc tế, tiêu biểu là vai chính trong Mulan và trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Beckham tiếp tục bị con trai phớt lờ

Brooklyn tiếp tục vắng mặt trong ngày quan trọng của gia đình. Trong khi David Beckham, Victoria và các con có mặt ăn mừng chiến thắng, Brooklyn đăng video nấu súp.

6 giờ trước

Sydney Sweeney tiếp tục thất bại

Sydney Sweeney lên tiếng khi phim mới chỉ thu về 1,3 triệu USD, trở thành một trong những phim có doanh thu thấp nhất năm. Dù vậy, cô khẳng định vẫn tự hào về dự án.

8 giờ trước

Shakira sống thế nào sau khi chia tay Piqué

Sau khi chia tay Piqué, Shakira tập trung vào sự nghiệp, nuôi dạy hai con và liên tục gặt hái thành công. Dù vướng tin hẹn hò, cô khẳng định hiện ưu tiên gia đình và sự thoải mái.

48:2865 hôm qua

Minh An

Lưu Diệc Phi Lưu Diệc Phi giảm cân thon gọn đầy đặn

  • Lưu Diệc Phi

    Lưu Diệc Phi

    Lưu Diệc Phi, tên khai sinh là An Phong, là nữ diễn viên người Trung Quốc được biết đến với vai Vương Ngữ Yên trong "Tân Thiên Long Bát Bộ" và vai Tiểu Long Nữ trong "Thần Điêu Đại Hiệp". Năm 2008, cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ hai sau Chương Tử Di kí hợp đồng độc quyền với công ty giải trí William Morris Agency, 1 trong 3 công ty giải trí lớn nhất nước Mĩ. Lưu Diệc Phi còn được mệnh danh là một trong Tứ tiểu hoa đán mới của Trung Quốc.

    Bạn có biết: Lần đầu gặp Diệc Phi, nhà văn Kim Dung đã ký lên cuốn "Thiên Long Bát Bộ" rằng: "Cô Diệc Phi, chỉ sau khi xem nhân vật Vương Ngữ Yên mà cô thể hiện, độc giả mới biết Kim Dung không hề nói quá".

    • Ngày sinh: 25/08/1987
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Phim tiêu biểu: Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp, Tứ Đại Danh Bổ,...

Đọc tiếp

Quyen Linh len tieng thong tin bi bat hinh anh

Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt

2 giờ trước 16:23 8/12/2025

0

Quyền Linh cho biết thông tin anh bị bắt đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. MC hy vọng khán giả tỉnh táo khi tiếp nhận các nội dung.

Jun Vu giua luc vuong tin chia tay Hai Nam hinh anh

Jun Vũ giữa lúc vướng tin chia tay Hải Nam

3 giờ trước 15:26 8/12/2025

0

Jun Vũ giữ im lặng trước tin đồn chia tay anh trai Hải Nam. Cả hai vướng tin hẹn hò từ đầu 2024 vì thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhau.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý