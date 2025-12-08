Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm cân

Lưu Diệc Phi gây chú ý khi xuất hiện tại F1 Abu Dhabi với thân hình thon gọn, trái ngược hình ảnh đầy đặn trước đây.

Theo 163, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm truyền thông sau loạt hình ảnh mới xuất hiện tại trường đua F1 Abu Dhabi.

Hình ảnh cho thấy thân hình của nữ diễn viên thon gọn, sắc vóc được cải thiện rõ rệt. Diện trang phục của Louis Vuitton cùng tóc buộc cao và kính râm, cô gây ấn tượng với bờ vai thanh mảnh, làn da trắng nổi bật.

Trước đó, khi đang quay phim vào đầu năm, Lưu Diệc Phi từng bị nhận xét vóc dáng có phần đầy đặn, trang phục lên hình dễ làm lộ khuyết điểm. Tuy nhiên, trong những lần xuất hiện gần đây, cô cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Nhiều người hâm mộ nhận xét cô “trẻ trung như sinh viên”.

Hình ảnh gần đây của Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sohu.

Ngoài ra, trong lần bị bắt gặp tại một trung tâm chăm sóc da ở Bắc Kinh, Lưu Diệc Phi gây chú ý với gương mặt rạng rỡ, làn da căng sáng và phong thái nhẹ nhàng. Trang phục đời thường gồm áo khoác dài màu kem, sơ mi trắng và quần jeans ống rộng giúp tôn lên sự thanh lịch, trẻ trung của cô.

Dù không tiết lộ đã giảm bao nhiêu cân, nhiều nguồn tin suy đoán nữ diễn viên đã giảm ít nhất khoảng 7 kg so với đầu năm.

Hồi tháng 7, Lưu Diệc Phi vướng tranh cãi khi bị tố tức giận đến mức bật khóc và bỏ về giữa chừng ở lễ trao giải Bạch Ngọc Lan vì trượt danh hiệu Thị hậu. Đôi bên không lên tiếng về vụ việc nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của cô. Kể từ đó, Lưu Diệc Phi im ắng, ít xuất hiện công khai.

Lưu Diệc Phi, sinh năm 1987, là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi danh qua các vai Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ và được mệnh danh “Thần tiên tỷ tỷ” nhờ vẻ đẹp thanh thoát. Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi mở rộng hoạt động sang điện ảnh quốc tế, tiêu biểu là vai chính trong Mulan và trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ.