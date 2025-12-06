Shakira sống thế nào sau khi chia tay Piqué

Shakira và Gerard Piqué chính thức chia tay vào tháng 6/2022 sau 11 năm bên nhau và có hai con chung. Lý do chia tay không được cả hai công khai chi tiết, nhưng truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Piqué đã không chung thủy trong mối quan hệ. Trong buổi trò chuyện với The Sunday Times vào tháng 3/2024, cô tiết lộ rằng từng hy sinh sự nghiệp để đồng hành cùng Piqué.

Sau khi chia tay, Shakira chủ yếu tập trung vào sự nghiệp và chăm sóc các con. Tuy nhiên, không dưới một lần, nữ ca sĩ đã dùng âm nhạc để "đá xéo" bạn trai cũ. Ca khúc BZRP Music Sessions #53 có lời ca được xem như ẩn ý về việc bị phản bội và vượt lên mạnh mẽ. Trong khi đó, Piqué im lặng trước truyền thông và chỉ tập trung vào cuộc sống mới với bạn gái Clara Chia.

Shakira đánh dấu sự trở lại trong âm nhạc với album thứ 12 mang tên Las Mujeres Ya No Lloran, phát hành tháng 3/2024. Album này gồm 16 bài hát với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Cardi B, Karol G, và Tiësto. Các ca khúc trong album đạt hơn 3,7 tỷ lượt nghe trên Spotify. Soltera phát hành cuối 2024 cũng nhanh chóng lọt Top 50 Spotify toàn cầu.

Thậm chí, Las Mujeres Ya No Lloran còn giúp Shakira giành giải Grammy cho Album Latin Pop xuất sắc năm 2025, nâng tổng số giải Grammy của cô lên bốn chiếc. Với hơn 95 triệu đĩa bán ra toàn cầu, Shakira vẫn giữ vững danh hiệu nữ hoàng nhạc Latin. Nữ ca sĩ đồng thời khởi động world tour, cháy vé tại 18 sân vận động ở Mỹ Latinh.

Phong cách thời trang của Shakira ngày càng nổi bật và thu hút. Cô vẫn trung thành với hình ảnh gợi cảm, năng động, thường xuyên chọn trang phục khoe vòng eo săn chắc và thiết kế cắt xẻ táo bạo. Năm 2024, Shakira lần đầu tiên tham dự Met Gala với bộ váy đỏ của Carolina Herrera – thiết kế ôm sát, phối cùng áo choàng lộng lẫy hình đóa hồng. Ảnh: Just Jared.

Dù chưa từng chính thức công khai mối quan hệ mới, cô vẫn liên tục dính tin đồn tình cảm. Tháng 6/2023, tờ People đưa tin rằng Shakira và tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton đang trong “giai đoạn tìm hiểu”. Gần đây, cô bị bắt gặp đi ăn tối cùng một người đàn ông lạ ở Miami. Tuy nhiên, Shakira khẳng định chưa muốn hẹn hò nghiêm túc và hiện chỉ ưu tiên các mối quan hệ thoải mái, không ràng buộc.

Shakira sinh năm 1977 tại Colombia, là một trong những nghệ sĩ Latin thành công nhất thế giới. Cô nổi tiếng với loạt hit toàn cầu như Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever và Waka Waka, giúp mở rộng ảnh hưởng của âm nhạc Latin ra thị trường quốc tế. Cô có mối quan hệ kéo dài 11 năm với Gerard Piqué và có hai con chung, nhưng cả hai chưa bao giờ làm đám cưới. Hiện tại, nữ ca sĩ sống tại Miami cùng hai con.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.