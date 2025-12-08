Beckham tiếp tục bị con trai phớt lờ

Brooklyn tiếp tục vắng mặt trong ngày quan trọng của gia đình. Trong khi David Beckham, Victoria và các con có mặt ăn mừng chiến thắng, Brooklyn đăng video nấu súp.

David Beckham vừa cùng gia đình ăn mừng chiến thắng lớn khi đội bóng Inter Miami do anh sở hữu giành danh hiệu MLS. Xuất hiện trên sân vận động, David, Victoria và ba người con Romeo, Cruz, Harper cùng bạn gái của Cruz là Jackie Apostel rạng rỡ chụp ảnh kỷ niệm khi cựu danh thủ nâng cao chiếc cúp vô địch.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của con trai cả Brooklyn, người đang bị cho là rạn nứt tình cảm với gia đình, tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Theo Mirror, Brooklyn vẫn chưa nối lại liên lạc với nhà Beckham thời gian qua. Trong lúc gia đình đang ăn mừng chiến thắng, Brooklyn đăng trên Instagram video nấu súp hành kiểu Pháp tại nhà.

Brooklyn tiếp tục vắng mặt trong ngày lịch sử của gia đình Beckham. Ảnh: @davidbeckham.

Đây không phải lần đầu anh vắng mặt trong các dịp trọng đại. Tháng trước, Brooklyn cũng không tham dự buổi ra mắt phim tài liệu của Victoria. Ngoài ra, anh cũng không dự sinh nhật lần thứ 50 của cha, rồi tiếp tục bỏ lỡ sinh nhật mẹ và thậm chí cả buổi lễ David Beckham được phong tước hiệp sĩ.

Nguồn tin cho biết giữa Brooklyn và các em vẫn tồn tại khoảng cách khi họ chưa theo dõi nhau trên mạng xã hội, thậm chí từng chặn tài khoản của anh và vợ. Dù vậy, một số tín hiệu hòa giải lẻ tẻ xuất hiện khi Cruz chia sẻ lại ảnh chụp chung với David, Brooklyn và Romeo kèm lời nhắn: “Yêu mọi người”.

Hy vọng đoàn tụ tiếp tục được nhen nhóm khi bà Sandra (mẹ David Beckham) đã chủ động nhắn tin cho Brooklyn tuần này với mong muốn gia đình có thể sum họp vào dịp Giáng sinh. Trong khi đó, Victoria đăng ảnh chụp tại nhà mẹ đẻ, nơi treo tất Giáng sinh của tất cả các cháu. Khi zoom vào, chiếc tất có tên Brooklyn.

Brooklyn vẫn vắng mặt hoàn toàn ở các sự kiện của gia đình.

Trước đó, có thông tin cho rằng mối bất hòa giữa Victoria và con dâu bắt nguồn từ việc nhà thiết kế thời trang này chiếm hết sự chú ý tại đám cưới của con trai vào năm 2022.

Peltz và mẹ chồng được cho là đã xảy ra xung đột về nhiều khía cạnh trong việc lên kế hoạch cho đám cưới, đặc biệt là khi nói đến váy cưới. Cô dâu ban đầu dự định bước vào lễ đường với một trong những thiết kế của Victoria nhưng cuối cùng lại mặc một chiếc váy cưới của Valentino.