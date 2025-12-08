Sydney Sweeney tiếp tục thất bại

Sydney Sweeney lên tiếng khi phim mới chỉ thu về 1,3 triệu USD, trở thành một trong những phim có doanh thu thấp nhất năm. Dù vậy, cô khẳng định vẫn tự hào về dự án.

Theo Daily Mail, diễn viên Sydney Sweeney vừa có những chia sẻ thẳng thắn khi tác phẩm của cô đang thua lỗ nặng tại phòng vé. Cụ thể, bộ phim tiểu sử Christy do cô đóng chính chỉ thu về 1,3 triệu USD tại hơn 2.000 rạp ở Bắc Mỹ, trở thành một trong những tác phẩm có doanh thu thấp nhất mùa cuối năm.

Dù kết quả ảm đạm, Sweeney khẳng định trên mạng xã hội rằng cô tự hào về dự án, nhấn mạnh bộ phim mang thông điệp tích cực.

Sydney Sweeney nói: “Đúng, tôi tự hào. Vì sao? Bởi vì chúng ta không phải lúc nào cũng làm nghệ thuật vì con số. Chúng ta làm vì tác động của nó. Và Christy là dự án có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đời tôi. Bộ phim này đại diện cho sự sống sót, lòng can đảm và hy vọng. Chúng tôi đã giúp nâng cao nhận thức cho rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình”.

Sydney Sweeney được xem là biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood. Ảnh: @sydneysweeney.

Ngoài ra, cô cũng đưa ra lời khuyên cho những diễn viên trẻ, cho rằng chỉ nên theo đuổi nghề nếu thật sự yêu thích, bởi đây là lĩnh vực đầy khó khăn, nơi mỗi người sẽ nghe lời từ chối nhiều hơn cơ hội được nhận vai.

“Bạn phải học cách đối mặt với sự từ chối, và nó xảy ra rất thường xuyên. Vì vậy, nếu bạn yêu nó từ tận cốt lõi, thì tất cả điều đó chẳng còn quan trọng, bởi vì bạn đang được làm điều mình yêu thích”, Sweeney chốt lại.

Đây không phải là lần đầu Sydney Sweeney đối diện với thất bại phòng vé. Năm 2024, Madam Web, bộ phim hành động cô góp mặt cùng Dakota Johnson, có kinh phí 80 triệu USD nhưng chỉ đạt 15,1 triệu USD trong tuần công chiếu đầu tiên. Dẫu vậy, nữ diễn viên khẳng định những thách thức này không khiến cô nản lòng, xem đó là một phần tất yếu của quá trình làm nghề trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như Hollywood.

Sydney Sweeney, sinh năm 1997, từng là vận động viên võ thuật và trượt tuyết trước khi theo đuổi diễn xuất. Cô nổi tiếng với vai Cassie trong Euphoria và Olivia trong The White Lotus, đều mang về cho cô đề cử Emmy. Ngoài diễn xuất, cô còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án phim như Immaculate (2024) và Madame Web (2024).

Sydney Sweeney được xem là biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood. Cô chuộng phong cách táo bạo, tôn dáng và tự tin thể hiện vẻ đẹp cơ thể. Tuy nhiên, phong cách này cũng khiến cô nhiều lần gây tranh cãi. Về đời tư, Sydney từng đính hôn với doanh nhân Jonathan Davino năm 2022 nhưng được cho là đã chia tay đầu năm 2025.