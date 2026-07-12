Rooney: 'Tuyển Anh may mắn thoát bàn thua trước Na Uy'

Huyền thoại Wayne Rooney cho rằng tuyển Anh hưởng lợi từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.

Rooney cho rằng Haaland không phạm lỗi.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 55 trên sân Miami (Mỹ). Từ một quả phạt góc, Erling Haaland có pha tranh chấp vị trí với Elliott Anderson trước khi Torbjorn Heggem dứt điểm tung lưới Jordan Pickford, đưa Na Uy vượt lên dẫn trước.

Ban đầu, trọng tài công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR và trực tiếp xem lại màn hình bên đường biên, ông xác định Haaland có hành vi đẩy người đối với Anderson. Bàn thắng của Na Uy vì thế bị hủy bỏ.

Quyết định ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh luận. Không ít người cho rằng pha va chạm chỉ là tình huống tranh chấp thông thường trong vùng cấm, trong khi số khác ủng hộ quyết định của trọng tài vì Haaland tác động từ phía sau.

Đáng chú ý, Wayne Rooney thẳng thắn bày tỏ quan điểm cho rằng Na Uy chịu thiệt. "Theo tôi, đó không phải là một pha phạm lỗi. Tuyển Anh thật sự rất may mắn với quyết định này. Nếu là tôi, bàn thắng sẽ được công nhận", cựu đội trưởng tuyển Anh nhận định.

Phát biểu của Rooney nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều CĐV Na Uy đồng tình với huyền thoại MU, khẳng định đội bóng của họ mất một bàn thắng hợp lệ ở thời điểm trận đấu cân bằng. Ngược lại, người hâm mộ Anh tin rằng VAR xử lý chính xác khi phát hiện lỗi của Haaland.

Thoát khỏi bàn thua thứ hai, tuyển Anh lấy lại thế trận và tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục. Jude Bellingham ghi bàn quyết định ở hiệp phụ, giúp "Tam sư" giành chiến thắng 2-1 để vào bán kết gặp Argentina vào ngày 16/7.

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026