Rooney từ bỏ thu nhập đáng mơ ước

Wayne Rooney sẵn sàng bỏ công việc bình luận viên trị giá 400.000 bảng/năm để trở lại băng ghế huấn luyện từ mùa giải tới.

Rooney muốn quay trở lại ghế chỉ đạo.

Sau khi rời Plymouth cuối năm 2024 vì thành tích kém, cựu danh thủ MU chuyển hướng sang truyền thông. Anh ký hợp đồng 2 năm với chương trình Match of the Day của BBC, nhận mức đãi ngộ được xem là "đáng mơ ước" với nhiều cựu cầu thủ.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Anh cho biết Rooney không muốn gắn bó lâu dài với vai trò này. Dù thu nhập ổn định và ít áp lực hơn, sức hút từ băng ghế chỉ đạo cùng tham vọng khẳng định bản thân đang khiến "Gã Shrek" lên kế hoạch trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao.

"Wayne thích công việc trên truyền hình, nhưng khao khát huấn luyện. Nếu có cơ hội phù hợp, anh không ngần ngại nắm bắt", một nguồn tin tiết lộ. Điểm đến tiềm năng của Rooney được cho là ở Championship hoặc League One, những giải đấu phù hợp để tái thiết sự nghiệp cầm quân.

Dù vậy, bài toán tài chính không đơn giản. Từ bỏ mức lương 400.000 bảng/năm đồng nghĩa Rooney chấp nhận rủi ro, bởi thu nhập của một HLV tại Championship không phải lúc nào cũng tương xứng, đặc biệt với những CLB tầm trung.

Trong quá khứ, Rooney từng dẫn dắt Derby County giữa khủng hoảng tài chính với việc bị trừ tới 21 điểm, trước khi thử sức tại DC United ở MLS. Tuy nhiên, các giai đoạn này đều không mang lại thành công như kỳ vọng.

Ở tuổi 40, Rooney phải lựa chọn giữa sự an toàn về tài chính và khát vọng nghề nghiệp. Nếu quyết định đánh cược một lần nữa, đó là bước đi cho thấy anh sẵn sàng hy sinh thu nhập ổn định để tìm lại vị thế trong thế giới huấn luyện đầy khắc nghiệt.

Con trai Rooney bứt tốc ghi bàn Hôm 4/3, Kai Rooney góp công vào chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 West Ham để giành vé vào chung kết Premier League Cup.