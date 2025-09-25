Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rooney: 'Ronaldo có bộ não khác người'

  Thứ năm, 25/9/2025 07:51 (GMT+7)
Wayne Rooney thừa nhận Cristiano Ronaldo sở hữu tư duy "ích kỷ" độc nhất, chính là chìa khóa đưa CR7 lên tầm huyền thoại.

Ronaldo khiến Rooney choáng ngợp bởi khát vọng chiến thắng mãnh liệt.

Trong cuộc trò chuyện với Rio Ferdinand, huyền thoại MU thừa nhận anh từng phải điều chỉnh lối chơi để Ronaldo tỏa sáng. "Nhiều người nghĩ tôi phải hy sinh. Có lúc nhìn vào cũng giống như vậy, nhưng thật ra tôi chỉ muốn chiến thắng. Tôi muốn vô địch Premier League, muốn vô địch Champions League", Rooney nói.

Theo Rooney, khác biệt lớn nhất của Ronaldo là ở tư duy: "Cristiano có thứ gì đó trong bộ não mà không ai có được. Đó là tư duy, tinh thần vượt xa bất kỳ cầu thủ nào tôi từng thấy. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến Quả bóng vàng hay danh hiệu cá nhân. Với tôi, chiến thắng tập thể là tất cả. Còn Cristiano thì khác, có 'tinh thần ích kỷ', muốn mọi thứ, tất cả. Nhưng chính điều đó đưa Cristiano trở thành một trong những vĩ đại nhất lịch sử".

Với khát vọng không ngừng, Ronaldo giành 5 Quả bóng vàng, lập hàng loạt kỷ lục ghi bàn và xây dựng hình ảnh một cỗ máy hủy diệt trong bóng đá hiện đại. Trong khi luôn tự nhận mình là cầu thủ của tập thể, Rooney cũng khẳng định chính cái tôi mạnh mẽ ấy giúp Ronaldo vươn tới đỉnh cao.

Tình bạn giữa hai người nhiều lần gây tranh cãi. Hình ảnh cú nháy mắt tai tiếng của Ronaldo sau chiếc thẻ đỏ của "Gã Shrek" tại World Cup 2006 từng trở thành biểu tượng cho sự rạn nứt. Đến năm 2022, Ronaldo cũng nói thẳng trên sóng truyền hình rằng Rooney và Gary Neville chỉ là đồng nghiệp, không phải bạn bè.

Sau khi treo giày, Rooney thử sức trên băng ghế huấn luyện ở Derby County, DC United, Birmingham City rồi Plymouth nhưng chưa tạo được dấu ấn lớn. Hiện anh tạm rời xa công việc HLV. Ngược lại, Ronaldo ở tuổi 40 vẫn là ngôi sao sáng của Al-Nassr, tiếp tục nổ súng đều đặn.

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

