Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Rào cản ngăn Ronaldo trở lại châu Âu

  • Thứ tư, 24/9/2025 15:34 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Mức đãi ngộ kỷ lục thế giới được cho là lý do khiến Cristiano Ronaldo khó lọt vào tầm ngắm của các đội hàng đầu châu Âu.

Ronaldo còn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2027 cùng mức đãi ngộ cao nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Suốt những năm qua, không ít tin đồn rộ lên về khả năng Ronaldo sẽ tái xuất châu Âu trước khi khép lại sự nghiệp. Thế nhưng, theo Rene Meulensteen - cựu trợ lý HLV Man United, kịch bản này khó xảy ra.

"Không đội bóng châu Âu nào dám chi trả con số ấy (mức lương cao kỷ lục của Ronaldo). Đó là lý do cậu ấy chọn Saudi Arabia", ông Meulensteen khẳng định.

Cựu trợ lý Sir Alex Ferguson nhấn mạnh Ronaldo đã ra quyết định cuối cùng là ở lại Saudi Arabia, thậm chí có thể chơi bóng đến khi giải nghệ tại quốc gia Trung Đông.

Hồi tháng 6, Ronaldo ký hợp đồng mới với Al Nassr đến năm 2027, hưởng mức lương lên đến 246 triệu USD mỗi năm. Con số chưa bao gồm 15% cổ phần của Al Nassr và các hợp đồng quảng cáo. Đây là mức đãi ngộ "điên rồ" mà các CLB hàng đầu châu Âu khó có thể chi trả cho CR7.

Ngoài yếu tố tài chính, Ronaldo vẫn khát khao chinh phục những cột mốc khác. Mục tiêu giành danh hiệu tại AFC Champions League, cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và tiếp tục dự World Cup là động lực để CR7 nỗ lực chơi bóng dù 40 tuổi.

Trước những nghi ngờ về thể chất, Ronaldo vẫn chứng minh giá trị và sự bền bỉ khi 2 mùa liên tiếp thắng giải Vua phá lưới tại Saudi Pro League, đồng thời duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Phong độ ổn định giúp CR7 giữ vững vị trí ở tuyển Bồ Đào Nha, hướng đến kỳ World Cup 2026.

Bàn thắng lịch sử của Ronaldo Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn thứ 39 ở vòng loại World Cup, thành tích cao nhất lịch sử.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Ronaldo lương cao Cristiano Ronaldo Ronaldo al nassr lương

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý