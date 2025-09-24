Rào cản ngăn Ronaldo trở lại châu Âu

Mức đãi ngộ kỷ lục thế giới được cho là lý do khiến Cristiano Ronaldo khó lọt vào tầm ngắm của các đội hàng đầu châu Âu.

Ronaldo còn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2027 cùng mức đãi ngộ cao nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Suốt những năm qua, không ít tin đồn rộ lên về khả năng Ronaldo sẽ tái xuất châu Âu trước khi khép lại sự nghiệp. Thế nhưng, theo Rene Meulensteen - cựu trợ lý HLV Man United, kịch bản này khó xảy ra.

"Không đội bóng châu Âu nào dám chi trả con số ấy (mức lương cao kỷ lục của Ronaldo). Đó là lý do cậu ấy chọn Saudi Arabia", ông Meulensteen khẳng định.

Cựu trợ lý Sir Alex Ferguson nhấn mạnh Ronaldo đã ra quyết định cuối cùng là ở lại Saudi Arabia, thậm chí có thể chơi bóng đến khi giải nghệ tại quốc gia Trung Đông.

Hồi tháng 6, Ronaldo ký hợp đồng mới với Al Nassr đến năm 2027, hưởng mức lương lên đến 246 triệu USD mỗi năm. Con số chưa bao gồm 15% cổ phần của Al Nassr và các hợp đồng quảng cáo. Đây là mức đãi ngộ "điên rồ" mà các CLB hàng đầu châu Âu khó có thể chi trả cho CR7.

Ngoài yếu tố tài chính, Ronaldo vẫn khát khao chinh phục những cột mốc khác. Mục tiêu giành danh hiệu tại AFC Champions League, cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và tiếp tục dự World Cup là động lực để CR7 nỗ lực chơi bóng dù 40 tuổi.

Trước những nghi ngờ về thể chất, Ronaldo vẫn chứng minh giá trị và sự bền bỉ khi 2 mùa liên tiếp thắng giải Vua phá lưới tại Saudi Pro League, đồng thời duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Phong độ ổn định giúp CR7 giữ vững vị trí ở tuyển Bồ Đào Nha, hướng đến kỳ World Cup 2026.

Bàn thắng lịch sử của Ronaldo Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn thứ 39 ở vòng loại World Cup, thành tích cao nhất lịch sử.