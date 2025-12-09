Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Ronaldo nói nhiều về Messi thì chỉ đứng thứ 2'

  • Thứ ba, 9/12/2025 11:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nicolas Pepe khiến cuộc tranh luận Messi - Ronaldo nóng trở lại khi đưa ra quan điểm thẳng thắn rằng CR7 đứng sau Leo, thậm chí không cùng đẳng cấp.

Cuộc tranh luận Messi, Ronaldo chưa bao giờ kết thúc.

Khi nhiều ngôi sao bóng đá chọn cách trả lời an toàn, Pepe đưa ra so sánh ẩn dụ khiến dư luận dậy sóng. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Pepe nhận định Ronaldo luôn tỏ ra ám ảnh bởi Messi, và điều đó vô tình phơi bày vị thế của anh trong cuộc đua GOAT (cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời - PV).

"Cristiano làm rất nhiều bài phỏng vấn và thường nhắc đến Messi. Và chính điều đó cho thấy anh ấy là số 2", Pepe nói. Cựu sao Arsenal còn lấy ví dụ từ bộ truyện Dragon Ball Z nổi tiếng: "Ronaldo giống Vegeta, lúc nào cũng nói về Goku. Còn Messi giống Goku, ít nói, nhưng luôn đứng trên".

Pepe thậm chí khẳng định Messi là cầu thủ "không ai trên trái đất có thể nhìn thẳng vào mắt", ý nói không ai đạt đến trình độ chơi bóng tương đương. Theo anh, việc tranh luận chỉ dựa vào thống kê là sai lệch, bởi xem bóng đá đúng nghĩa sẽ thấy Leo ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Pepe còn lập luận gây sốc rằng Ronaldo cùng đẳng cấp Neymar, nhưng vẫn kém xa Messi. "Messi vỗ mặt tất cả. Anh ấy thuộc về một thế giới khác. Không bao giờ có một Messi thứ hai", Pepe nhấn mạnh. Khi được hỏi liệu Neymar có thể sánh ngang Messi, Pepe lập tức phủ nhận: "Không, không. Messi vỗ cho Neymar hai cái tát".

Những nhận xét mạnh bạo ngay lập tức thu hút sự chú ý. Trong cuộc tranh luận kéo dài hơn một thập kỷ giữa hai siêu sao vĩ đại nhất bóng đá hiện đại, quan điểm của Pepe có lẽ sẽ tiếp tục châm thêm lửa cho chủ đề vốn chưa bao giờ hạ nhiệt.

Minh Nghi

