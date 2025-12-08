Ronaldo gây chú ý trong ngày Messi vô địch MLS

Siêu sao Cristiano Ronaldo có bài đăng thu hút sự quan tâm trong ngày Lionel Messi vô địch MLS Cup 2025 cùng Inter Miami.

Ronaldo khoe ảnh tập luyện.

Hôm 7/12, Ronaldo chia sẻ nhiều bức ảnh tập luyện chăm chỉ tại trung tâm của Al Nassr. Ngoài những bài tập bổ trợ sức bền và cơ bắp trong phòng gym, CR7 còn tập thêm các bài kỹ năng trên sân cỏ để duy trì thể trạng tốt nhất, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của Al Nassr.

Bài đăng của Ronaldo khiến dư luận chú ý khi xuất hiện gần như cùng thời điểm Messi và đồng đội đăng quang MLS Cup 2025 sau chiến thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps hôm 7/12.

Ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu so sánh Ronaldo và Messi. Một tài khoản mỉa mai CR7: "Trong khi Messi đang nâng cúp thì Ronaldo nâng tạ". Một người khác bình luận: "Hãy nhìn cách Messi thay đổi lịch sử của cả một đội bóng, còn Ronaldo đã làm gì cho Al Nassr".

Ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến bảo vệ Ronaldo: "Anh ấy vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc". Một fan khác viết: "Ronaldo luôn nỗ lực từng ngày, danh hiệu rồi cũng sẽ đến với anh".

Sau 2 năm khoác áo Inter Miami, Messi giành 3 danh hiệu khác nhau. M10 biến một đội bóng từ nhóm cuối bảng trở thành thế lực cạnh tranh chức vô địch.

Trong khi đó, Ronaldo vẫn chưa có danh hiệu chính thức cùng Al Nassr dù liên tục dẫn đầu trong cuộc đua vua phá lưới.

Inter Miami đã khép lại mùa giải 2025 và sẽ chỉ trở lại thi đấu vào tháng 2/2026. Còn Al Nassr sẽ có trận tiếp theo gặp Al Najma tại Saudi Pro League vào ngày 22/12.

Khoảnh khắc Messi nâng cúp lịch sử Sáng 7/12, Lionel Messi giúp Inter Miami đả bại Vancouver Whitecaps 3-1 để lần đầu tiên vô địch MLS.