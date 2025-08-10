Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo khoe body 6 múi

  • Chủ nhật, 10/8/2025 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ trầm trồ khi đăng tải bức ảnh để lộ thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn và bụng 6 múi.

Cơ thể hoàn hảo của Ronaldo ở tuổi 40.

Trên trang cá nhân, Ronaldo chia sẻ bức ảnh ngồi trên chiếc xe đạp tập luyện, ánh mắt tập trung nhưng điều gây chú ý là cơ bắp ấn tượng. Hình ảnh CR7 khoe body săn chắc và cơ bắp vạm vỡ dù 40 tuổi nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Thân hình ấn tượng cho thấy Ronaldo duy trì được thể lực và sự dẻo dai đáng kinh ngạc, bất chấp trải qua sự nghiệp dài và khắc nghiệt. Sự tập trung vào hình thể và chăm sóc bản thân kỹ lưỡng giúp cựu tiền đạo MU thật sự bền bỉ.

Ở độ tuổi mà hầu hết cầu thủ bóng đá chọn giải nghệ hoặc qua thời đỉnh cao, Ronaldo là trường hợp khác biệt. Đây là thành quả của hàng giờ tập luyện trong phòng gym. Siêu sao người Bồ Đào Nha tự đặt ra tiêu chuẩn, tính kỷ luật cho bản thân. Nhờ đó, Ronaldo giữ được độ sung mãn.

Nhiều đồng đội cũ của CR7 cũng từng thừa nhận tiền đạo người Bồ Đào Nha bị nghiện việc đến phòng gym để duy trì thể lực và xây dựng khối cơ bắp săn chắc. Tất cả để phục vụ cho màn trình diễn trên sân cỏ.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, Ronaldo trở lại với thể trạng sung mãn nhất để chuẩn bị cho mùa giải 2025/26. Trong 2 lần ra sân gần nhất cho Al Nassr, lão tướng 40 tuổi ghi đến 4 bàn, trong đó có 3 pha lập công vào lưới đội bóng Bồ Đào Nha, Rio Ave.

Bữa ăn của Ronaldo

Cristiano Ronaldo vừa "khoe" bữa ăn trên trang cá nhân, cho thấy chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt giúp bản thân duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 40.

19 giờ trước

Cầu thủ giàu nhất thế giới không phải Ronaldo

Cristiano Ronaldo vừa cán mốc tài sản 1 tỷ USD, nhưng ngôi vương “cầu thủ giàu nhất hành tinh” lại thuộc về Faiq Bolkiah - hoàng tử Brunei với khối tài sản 20 tỷ USD, thi đấu chỉ vì đam mê.

23 giờ trước

Ten Hag bất ngờ bảo vệ Ronaldo, khép lại ồn ào quá khứ

HLV Bayer Leverkusen, Erik ten Hag, vừa gây chú ý khi nhắc lại câu chuyện từng làm dậy sóng dư luận thời ông còn dẫn dắt Manchester United.

24 giờ trước

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

