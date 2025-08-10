Ronaldo khoe body 6 múi

Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ trầm trồ khi đăng tải bức ảnh để lộ thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn và bụng 6 múi.

Cơ thể hoàn hảo của Ronaldo ở tuổi 40.

Trên trang cá nhân, Ronaldo chia sẻ bức ảnh ngồi trên chiếc xe đạp tập luyện, ánh mắt tập trung nhưng điều gây chú ý là cơ bắp ấn tượng. Hình ảnh CR7 khoe body săn chắc và cơ bắp vạm vỡ dù 40 tuổi nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Thân hình ấn tượng cho thấy Ronaldo duy trì được thể lực và sự dẻo dai đáng kinh ngạc, bất chấp trải qua sự nghiệp dài và khắc nghiệt. Sự tập trung vào hình thể và chăm sóc bản thân kỹ lưỡng giúp cựu tiền đạo MU thật sự bền bỉ.

Ở độ tuổi mà hầu hết cầu thủ bóng đá chọn giải nghệ hoặc qua thời đỉnh cao, Ronaldo là trường hợp khác biệt. Đây là thành quả của hàng giờ tập luyện trong phòng gym. Siêu sao người Bồ Đào Nha tự đặt ra tiêu chuẩn, tính kỷ luật cho bản thân. Nhờ đó, Ronaldo giữ được độ sung mãn.

Nhiều đồng đội cũ của CR7 cũng từng thừa nhận tiền đạo người Bồ Đào Nha bị nghiện việc đến phòng gym để duy trì thể lực và xây dựng khối cơ bắp săn chắc. Tất cả để phục vụ cho màn trình diễn trên sân cỏ.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, Ronaldo trở lại với thể trạng sung mãn nhất để chuẩn bị cho mùa giải 2025/26. Trong 2 lần ra sân gần nhất cho Al Nassr, lão tướng 40 tuổi ghi đến 4 bàn, trong đó có 3 pha lập công vào lưới đội bóng Bồ Đào Nha, Rio Ave.