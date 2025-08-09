Cầu thủ giàu nhất thế giới không phải Ronaldo

Cristiano Ronaldo vừa cán mốc tài sản 1 tỷ USD, nhưng ngôi vương “cầu thủ giàu nhất hành tinh” lại thuộc về Faiq Bolkiah - hoàng tử Brunei với khối tài sản 20 tỷ USD, thi đấu chỉ vì đam mê.

Cristiano Ronaldo vừa cán mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên đạt khối tài sản ròng 1 tỷ USD , một cột mốc được thúc đẩy mạnh mẽ từ bản hợp đồng bom tấn với Al-Nassr, đem lại mức lương kỷ lục 224 triệu USD mỗi năm. Thành công này giúp siêu sao người Bồ Đào Nha củng cố vị thế là vận động viên thương mại thành công nhất thế hệ, với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài sân cỏ.

Thế nhưng, ngay cả con số “khủng” ấy vẫn chưa phải đỉnh cao về độ giàu có trong làng bóng đá. Danh hiệu “cầu thủ giàu nhất thế giới” lại thuộc về một cái tên ít được nhắc tới: Faiq Bolkiah, tiền vệ đang khoác áo CLB Ratchaburi F.C (Thái Lan) với khối tài sản ước tính khoảng 20 tỷ USD .

Với Ronaldo, hành trình của anh là câu chuyện kinh điển về ý chí và khát vọng. Xuất thân khiêm tốn tại Madeira, Ronaldo vươn lên đỉnh cao bóng đá thế giới nhờ tài năng thiên bẩm và sự khổ luyện không ngừng. Khối tài sản của siêu sao người Bồ Đào Nha được tích lũy qua hàng loạt hợp đồng thi đấu, quảng cáo và đầu tư, chứ không hề đến từ thừa kế.

Năm 2024, Forbes xếp Ronaldo vào nhóm nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thể thao toàn cầu, vừa vì những bàn thắng quyết định trên sân, vừa vì khả năng biến bản thân thành thương hiệu toàn cầu. Bản hợp đồng trọn đời với Nike, chuỗi khách sạn CR7, thương hiệu đồ lót, nước hoa, phòng gym… tất cả đã hợp thành một “đế chế CR7” trị giá hàng tỷ USD.

Theo Celebrity Net Worth, Ronaldo không chỉ là cầu thủ mà còn là một doanh nhân bẩm sinh. Bản hợp đồng mới tại Saudi Arabia không chỉ giúp anh trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử, mà còn đẩy nhanh quá trình gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú” của giới thể thao.

Trái ngược với Ronaldo, Faiq Bolkiah không cần tới những bàn thắng hay hợp đồng quảng cáo để trở nên giàu có. Sinh ra trong gia đình hoàng gia Brunei, anh là cháu trai của Quốc vương Hassanal Bolkiah - một trong những người giàu nhất thế giới. Khối tài sản cá nhân của Faiq được ước tính khoảng 20 tỷ USD , xuất phát trực tiếp từ dòng dõi hoàng gia.

Faiq từng thử sức ở môi trường bóng đá đỉnh cao, từng ăn tập tại học viện trẻ của Chelsea và Leicester City. Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh không thực sự cất cánh. Hiện tại, anh lựa chọn khoác áo Ratchaburi F.C tại Thai League và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Brunei.

Dù chơi bóng ở giải đấu khiêm tốn, Faiq vẫn duy trì niềm đam mê với trái bóng tròn. Với tiềm lực tài chính vượt xa mọi ngôi sao thể thao, anh có thể mua hàng trăm CLB chuyên nghiệp nếu muốn - nhưng dường như, với Faiq, bóng đá chỉ đơn giản là niềm vui, chứ không phải cuộc mưu sinh.

Từ hai câu chuyện trái ngược - một bên là hành trình gây dựng đế chế tỷ đô bằng tài năng và kinh doanh, một bên là giàu sang sẵn có từ tấm bé - Ronaldo và Faiq Bolkiah cho thấy: trong bóng đá, đỉnh cao danh vọng và đỉnh cao tài sản đôi khi không song hành, nhưng mỗi con đường đều để lại dấu ấn riêng.