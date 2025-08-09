Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ten Hag bất ngờ bảo vệ Ronaldo, khép lại ồn ào quá khứ

  Thứ bảy, 9/8/2025 12:17 (GMT+7)
HLV Bayer Leverkusen, Erik ten Hag, vừa gây chú ý khi nhắc lại câu chuyện từng làm dậy sóng dư luận thời ông còn dẫn dắt Manchester United.

Sau trận giao hữu thua Chelsea 0-2 hôm 9/8, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định không nên đổ lỗi cho Cristiano Ronaldo về thất bại 0-4 trước Brentford của Manchester United hồi tháng 8/2022, đồng thời phủ nhận tin đồn mâu thuẫn giữa hai người.

“Không hiểu vì sao Ronaldo lại trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận đấu hôm đó. Đó là vấn đề của cả đội, từ lối chơi đến thái độ - và Ronaldo cũng nằm trong tập thể ấy. Cậu ấy luôn ở trong kế hoạch của tôi”, Ten Hag nhấn mạnh.

“Với tôi, Ronaldo chưa bao giờ là vấn đề cả. Những gì đã xảy ra thì thuộc về quá khứ rồi. Lúc này, tôi xin chúc Ronaldo thành công”, thuyền trưởng của Bayer Leverkusen cho biết thêm.

Phát biểu của Ten Hag gợi nhớ mùa hè 2022, khi Ronaldo công khai ý định rời MU còn chiến lược gia người Hà Lan mới tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford. Dù báo chí liên tục đưa tin “cơm không lành, canh không ngọt”, Ten Hag vẫn khẳng định CR7 là mắt xích quan trọng.

Tuy nhiên, đến giữa mùa 2022/23, Ronaldo chia tay MU sau cuộc phỏng vấn gây bão với nhà báo Piers Morgan, trong đó anh chỉ trích “Quỷ đỏ” cần “xây dựng lại mọi thứ” để trở lại đỉnh cao. Trước khi ra đi, siêu sao người Bồ Đào Nha không còn được Ten Hag sử dụng thường xuyên.

Giờ đây, khi đã sang Bundesliga làm việc, Ten Hag bất ngờ lên tiếng bảo vệ Ronaldo, như một cách khép lại một trong những chương nhiều sóng gió nhất sự nghiệp huấn luyện của mình.

