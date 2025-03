Cristiano Ronaldo khiến mạng xã hội bùng nổ khi tiết lộ sẽ trở thành nhân vật trong tựa game đối kháng mang phong cách Street Fighter - Fatal Fury: City of the Wolves.

Tạo hình của Ronaldo trong game đối kháng.

Siêu sao người Bồ Đào Nha thông báo trên trang cá nhân: "Tin lớn muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Tôi sẽ góp mặt trong game đối kháng Fatal Fury: City of the Wolves. Hẹn gặp nhau trong game vào ngày 24/4".

Ronaldo sẽ xuất hiện như một chiến binh đặc biệt, sử dụng các chiêu thức mang đậm chất bóng đá. Hai trong số đòn tấn công của nhân vật này gồm "Headed Clearance" (cú đánh đầu tấn công mạnh mẽ và "Slide Tackle" (xoạc bóng gây sát thương).

Và tất nhiên, khi giành chiến thắng, nhân vật sẽ thực hiện đúng động tác ăn mừng đặc trưng "Siuuu". Tựa game Fatal Fury: City of the Wolves do hãng SNK phát triển, và được tài trợ bởi Quỹ MiSK - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Saudi Arabia.

Thông tin trên lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. "Trò này điên quá nhưng tôi thích", "Cái gì đây, thật kỳ lạ nhưng trông hay phết", "Quá đỉnh, không thể chờ tới lúc chơi", "Háo hức được chọn nhân vật Ronaldo"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Đây không phải lần đầu một cầu thủ bóng đá bước vào thế giới game đối kháng. Ronaldinho từng là gương mặt đại diện trong loạt game FIFA Street. Harry Kane, Marco Reus và Neymar đều xuất hiện trong Fortnite. Erling Haaland từng hóa thành chiến binh trong game chiến thuật Clash of Clans.

"Ronaldo tiếp tục nối dài danh sách cầu thủ xuyên vũ trụ game, và người hâm mộ chắc chắn sẽ rất háo hứcđược điều khiển CR7 tung đòn đá bóng hạ gục đối thủ trong thế giới ảo", The Sun mô tả.

