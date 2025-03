Góc khuất của 'Người ngoài hành tinh' Ronaldo

"Người ngoài hành tinh" có những chia sẻ chân thật và đầy cảm xúc về sự nghiệp, trong đó không chỉ bàn thắng, danh hiệu mà còn là những khoảnh khắc ám ảnh, đêm tiệc bất tận và cả câu chuyện hậu trường không ai ngờ tới.

Trong buổi phỏng vấn đặc biệt, cựu tiền đạo Real Madrid tiết lộ pha vào bóng ác ý nhất từng gặp: "Trận giao hữu giữa Benfica và Cruzeiro. Mozer mang đôi giày đinh khá dài. Chỉ cần nhìn ông ấy bước đi trong đường hầm đã thấy nguy hiểm. Pha vào bóng tàn bạo nhất mà tôi từng phải chịu đựng là từ ông ấy".

Về vấn đề chấn thương, anh thừa nhận: "Năm 1998, tôi bắt đầu cảm thấy bị viêm gân nhẹ. Tôi nghĩ đó là điều bình thường xảy ra với nhiều cầu thủ. Từ năm 1999 trở đi, tình hình bắt đầu trở nên tệ hơn cho đến khi nó bị đứt một phần. Tại Inter, chúng tôi mắc sai lầm khi chỉ khâu một phần gân, nhưng không ai có thể ngờ rằng 6 tháng sau nó bị đứt hoàn toàn".

"Khi nó đứt hẳn, tôi cứ tưởng ai đó ném đá vào mình hoặc bị đạn bắn trúng. Tôi đặt tay lên đầu gối để giữ thăng bằng, và đó là lúc tôi nhận ra có thứ gì đó đã vỡ. Tôi bắt đầu khóc, không phải vì đau, mà sợ hãi. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Sự nghiệp và cuộc sống của tôi thế là hết", cựu cầu thủ bóng đá 48 tuổi mô tả.

Ronaldo phủ nhận những lời đàm tiếu cho rằng anh không nghiêm túc với sự nghiệp. "Tôi tập luyện rất nhiều. Không ai đạt đến đẳng cấp đó nếu không làm việc cật lực. Mọi người cứ nghĩ tôi được ban tặng thể chất siêu phàm, nhưng đâu biết tôi phải nỗ lực từng bước. Không ai chỉ có tài năng mà không tập luyện lại có thể lên đỉnh cao được", huyền thoại người Brazil tuyên bố.

Dù vậy, Ronaldo không ngần ngại thừa nhận bản thân ham mê tiệc tùng: "Tôi từng ra sân vào thứ bảy, rồi bay sang Paris tiệc tùng chủ nhật, sau đó bắt chuyến bay sớm về Madrid sáng thứ hai để kịp buổi tập lúc 10 giờ sáng. Tôi làm thế nhiều lần. Ở thành phố bạn đang chơi bóng, nếu không tiệc ở nhà thì sẽ bị soi đến chết. Nên tôi chọn cách đi xa, tổ chức bài bản để tránh ồn ào".

Từ những pha bóng đỉnh cao tới ký ức đau đớn và những buổi tiệc xa hoa, Ronaldo Nazario cho thấy cuộc đời cầu thủ ngoài sân bóng, còn đầy rẫy những mảng màu đậm chất con người, mạnh mẽ, phóng khoáng, nhưng cũng tổn thương. Và đó là lý do Ronaldo mãi là một phần của lịch sử bóng đá thế giới.

