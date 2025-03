Vợ 'Người ngoài hành tinh' Ronaldo nổi giận

Trên trang cá nhân, Celina viết: "Brazil là một đất nước khiến tôi phải cảm thấy ghê tởm". Đính kèm dòng trạng thái này, vợ Ronaldo chia sẻ hình ảnh huy hiệu quốc gia Brazil với dòng chữ "Tham nhũng vẫn tiếp diễn".

Celina bày tỏ cảm xúc thất vọng về tình hình thể thao tại Brazil. Vợ Ronaldo cho rằng việc một huyền thoại bóng đá như chồng mình không nhận được sự ủng hộ phản ánh thực trạng đáng buồn trong hệ thống bóng đá của quốc gia.

Hôm 12/3, Ronaldo tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tranh ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF). Theo quy định của CBF, ứng viên cần sự hậu thuẫn của ít nhất 4 Liên đoàn tiểu bang để đủ điều kiện tranh cử. Tuy nhiên, Ronaldo không đáp ứng được tiêu chuẩn này.

Huyền thoại bóng đá Brazil cho biết: “Các Liên đoàn từ chối tiếp tôi tại trụ sở của họ, viện lý do họ hài lòng với ban quản lý hiện tại và ủng hộ việc tái đắc cử của Chủ tịch đương nhiệm. Tôi không thể trình bày, chia sẻ ý tưởng hay lắng nghe họ như kỳ vọng. Rõ ràng không có cơ hội đối thoại, và tôi không thể ra tranh cử".

Ronaldo là biểu tượng của bóng đá Brazil, giúp đem về hàng loạt danh hiệu lớn cho nước nhà. Nhưng báo chí Brazil cho rằng danh tiếng của "Người ngoài hành tinh" là không đủ để ông ngồi vào chiếc ghế đầy tranh cãi này.

Năm 2023, Ronaldo kết hôn cùng người mẫu - doanh nhân kém 14 tuổi Celina Locks tại Tây Ban Nha. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2015. Celina là vợ thứ tư của cựu tiền đạo có biệt danh "Người ngoài hành tinh".

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.