Thỏa thuận gây sốc đưa Ronaldo làm đồng đội Messi

Hiện tại, Ronaldo khoác áo Al-Nassr tại Saudi Pro League và hưởng mức lương kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, hợp đồng giữa CR7 và đội bóng Trung Đông dần đi đến hồi kết. Dù khả năng siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục gắn bó với Saudi Arabia là cao, một thỏa thuận ngắn hạn trước khi trở lại Trung Đông được cân nhắc nghiêm túc.

Theo talkSPORT, Ronaldo muốn được góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025 diễn ra vào tháng 6 tại Mỹ. Sự kiện năm nay quy tụ 32 đội bóng hàng đầu thế giới, trong đó có Inter Miami. Đội bóng của David Beckham hiện sở hữu Lionel Messi và không loại trừ khả năng ký hợp đồng ngắn hạn với Ronaldo để tạo nên cặp đôi tấn công trong mơ.

Các cuộc đàm phán chưa có gì cụ thể, song Inter Miami được cho là để ngỏ cánh cửa, với tiềm lực tài chính đủ mạnh nhằm đưa siêu sao người Bồ Đào Nha về sát cánh cùng Messi. Thương vụ hứa hẹn làm bùng nổ làng túc cầu dù cả 2 từng là đối thủ "truyền kiếp" suốt hơn một thập kỷ ở châu Âu.

"Bất chấp mọi thứ vẫn còn là tin đồn, viễn cảnh Ronaldo làm đồng đội Messi đủ sức gây chấn động thế giới bóng đá, đưa Inter Miami và cả FIFA Club World Cup trở thành tâm điểm toàn cầu trong mùa hè 2025", Goal viết.

Messi và Ronaldo chạm trán 36 lần trong sự nghiệp, phần lớn ở những trận El Clasico rực lửa giữa Barcelona và Real Madrid. Thế nhưng, hai huyền thoại bóng đá chưa bao giờ khoác chung một màu áo.

Nếu thương vụ thành hiện thực, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Messi và Ronaldo trở thành đồng đội, và là cơ hội có một không hai để người hâm mộ chứng kiến hai biểu tượng vĩ đại nhất cùng nhau chinh phục danh hiệu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.