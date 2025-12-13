Ronaldo đóng phim 'Fast & Furious 11'?

Vin Diesel xác nhận một vai diễn được viết riêng cho Cristiano Ronaldo trong phần phim tiếp theo của thương hiệu Fast & Furiou đình đám.

Ronaldo có thể xuất hiện trong Fast & Furious 11.

Trên trang cá nhân, Vin Diesel đăng tải bức ảnh chụp cùng Ronaldo và xác nhận rằng đoàn làm phim "đã viết một vai cho Ronaldo" trong Fast & Furious 11. Đây được coi là phần kết của saga nổi tiếng bắt đầu từ năm 2001.

Vin Diesel cho hay: "Ai cũng hỏi liệu câu ấy có xuất hiện trong vũ trụ Fast & Furious hay không. Tôi phải nói rằng cậu ấy thật sự là một người tuyệt vời. Chúng tôi đã viết một vai dành cho Ronaldo".

Bên ngoài sân cỏ, Ronaldo đang xây dựng đế chế giải trí của riêng mình. Tháng 4/2025, anh thành lập hãng phim UR•MARV cùng đạo diễn Matthew Vaughn, vốn nổi tiếng với phim Kingsman và X-Men. Hai người hợp tác sản xuất hai bộ phim hành động và sắp ra mắt bộ thứ ba, hứa hẹn sự xuất hiện của các ngôi sao Hollywood.

Ronaldo chia sẻ: "Đây là chương mới đầy hứng khởi trong sự nghiệp, khi tôi hướng tới những dự án kinh doanh và sáng tạo mới". Vaughn cũng nhận xét: "Cristiano tạo ra những câu chuyện tuyệt vời trên sân cỏ, và giờ chúng tôi sẽ kể những câu chuyện truyền cảm hứng trên màn ảnh. Cậu ấy là một siêu anh hùng ngoài đời thực".

Dù sự nghiệp cầu thủ chưa khép lại, việc Ronaldo xuất hiện trong Fast & Furious 11 hứa hẹn sẽ là màn "crossover" gây sốt, vừa nâng tầm thương hiệu cá nhân vừa mở ra hành trình mới trong điện ảnh cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Đây cũng là bước đi tiếp theo trong việc mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của Ronaldo, từ sân cỏ đến màn bạc.