Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo đóng phim 'Fast & Furious 11'?

  • Thứ bảy, 13/12/2025 17:45 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Vin Diesel xác nhận một vai diễn được viết riêng cho Cristiano Ronaldo trong phần phim tiếp theo của thương hiệu Fast & Furiou đình đám.

Ronaldo có thể xuất hiện trong Fast & Furious 11.

Trên trang cá nhân, Vin Diesel đăng tải bức ảnh chụp cùng Ronaldo và xác nhận rằng đoàn làm phim "đã viết một vai cho Ronaldo" trong Fast & Furious 11. Đây được coi là phần kết của saga nổi tiếng bắt đầu từ năm 2001.

Vin Diesel cho hay: "Ai cũng hỏi liệu câu ấy có xuất hiện trong vũ trụ Fast & Furious hay không. Tôi phải nói rằng cậu ấy thật sự là một người tuyệt vời. Chúng tôi đã viết một vai dành cho Ronaldo".

Bên ngoài sân cỏ, Ronaldo đang xây dựng đế chế giải trí của riêng mình. Tháng 4/2025, anh thành lập hãng phim UR•MARV cùng đạo diễn Matthew Vaughn, vốn nổi tiếng với phim Kingsman X-Men. Hai người hợp tác sản xuất hai bộ phim hành động và sắp ra mắt bộ thứ ba, hứa hẹn sự xuất hiện của các ngôi sao Hollywood.

Ronaldo chia sẻ: "Đây là chương mới đầy hứng khởi trong sự nghiệp, khi tôi hướng tới những dự án kinh doanh và sáng tạo mới". Vaughn cũng nhận xét: "Cristiano tạo ra những câu chuyện tuyệt vời trên sân cỏ, và giờ chúng tôi sẽ kể những câu chuyện truyền cảm hứng trên màn ảnh. Cậu ấy là một siêu anh hùng ngoài đời thực".

Dù sự nghiệp cầu thủ chưa khép lại, việc Ronaldo xuất hiện trong Fast & Furious 11 hứa hẹn sẽ là màn "crossover" gây sốt, vừa nâng tầm thương hiệu cá nhân vừa mở ra hành trình mới trong điện ảnh cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Đây cũng là bước đi tiếp theo trong việc mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của Ronaldo, từ sân cỏ đến màn bạc.

Đội của Ronaldo có biến động lớn

Al Nassr đang trở thành tâm điểm của những tin đồn nóng về việc thay đổi chủ sở hữu.

25:1502 hôm qua

Cơ bắp ấn tượng của con trai Ronaldo

Cristiano Ronaldo Junior thu hút chú ý khi cho thấy thể chất vượt trội so với các cầu thủ cùng trang lứa.

31:1870 hôm qua

Ronaldo tỏa sáng

Rạng sáng 11/12, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Wahda ở trận giao hữu tại Abu Dhabi.

05:24 11/12/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo

    Đọc tiếp

    Con dia chan mang ten Messi tai An Do hinh anh

    Cơn địa chấn mang tên Messi tại Ấn Độ

    19 phút trước 18:00 13/12/2025

    0

    Buổi xuất hiện của Lionel Messi tại Kolkata biến thành cảnh hỗn loạn khi hàng nghìn người hâm mộ tức giận ném ghế và chai lọ, chỉ sau vài phút siêu sao Argentina bước ra sân.

    Be boi lam lu mo vinh quang cua Argentina hinh anh

    Bê bối làm lu mờ vinh quang của Argentina

    25 phút trước 17:54 13/12/2025

    0

    Khi chiếc cúp vô địch thế giới còn lấp lánh, hậu trường bóng đá Argentina lại rung chuyển bởi bê bối quyền lực và tiền bạc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý