Cơ bắp ấn tượng của con trai Ronaldo

Cristiano Ronaldo Junior thu hút chú ý khi cho thấy thể chất vượt trội so với các cầu thủ cùng trang lứa.

Con trai Ronaldo lộ cơ bắp săn chắc.

Trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, con trai Ronaldo thực hiện pha sút bóng đầy uy lực, để lộ nhóm cơ đùi săn chắc, điều hiếm thấy ở một cầu thủ mới 15 tuổi.

Sự tiến bộ vượt bậc về thể hình cho thấy Cristiano Jr. đang duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc, kế thừa tinh thần và kỷ luật thép của cha mình.

Nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội bày tỏ sự bất ngờ lẫn phấn khích trước sự thay đổi này. Không ít bình luận cho rằng “tinh thần luyện tập từ Ronaldo đã được truyền lại gần như nguyên vẹn”. Một số khác nhận định rằng nếu tiếp tục giữ vững ý chí rèn luyện như hiện tại, Cristiano Jr. hoàn toàn có thể trở thành một cầu thủ sáng giá trong tương lai.

Trong những năm qua, con trai Ronaldo thường xuyên tỏa sáng ở các giải trẻ, từ châu Âu đến Saudi Arabia. Gần đây, Cristiano Jr. được triệu tập lên đội U16 Bồ Đào Nha và giành chức vô địch giải Football Federations Cup diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây cũng là danh hiệu quốc tế thứ hai của cậu trong màu áo các đội trẻ Bồ Đào Nha, sau giải Vlatko Markovic Tournament tổ chức tại Croatia hồi tháng 5.

Hai danh hiệu quốc tế liên tiếp trong năm 2025 là minh chứng cho sự trưởng thành nhanh chóng của Cristiano Jr, người được kỳ vọng sẽ tiếp nối di sản bóng đá lừng lẫy của cha mình trong tương lai.

Siêu phẩm của Ronaldo Cristiano Ronaldo thực hiện cú ngả bàn đèn mẫu mực, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr trước Al Khaleej thuộc vòng 9 Saudi Pro League rạng sáng 24/11.