Đội của Ronaldo có biến động lớn

Al Nassr đang trở thành tâm điểm của những tin đồn nóng về việc thay đổi chủ sở hữu.

Ronaldo đang nhận mức lương kỷ lục 234 triệu USD ở CLB Saudi.

Theo Gulf Times, Qiddiya Company, công ty mới nổi của chính phủ Saudi Arabia sẽ nắm 85% cổ phần, trong khi siêu sao Cristiano Ronaldo giữ 15%. Đây có thể là bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển của Al Nassr, giữa lúc giải đấu đang tái cấu trúc.

Al Nassr từng thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư Công Saudi (PIF), bên cạnh ba CLB khác là Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli. PIF sở hữu khối tài sản trên 900 tỷ USD .

Tuy nhiên, với việc Qiddiya Company, một phần của PIF, tách ra và nắm toàn bộ cổ phần, Al Nassr sẽ tránh nguy cơ dính án phạt chung chủ từ AFC hay FIFA, đồng thời hoạt động độc lập hơn thời gian tới.

Qiddiya Company là tập đoàn giải trí khổng lồ, đang đầu tư vào các dự án như công viên Six Flags và đua xe F1 tại Qiddiya City.

Trước đó, vào tháng 6, Ronaldo được Al Nassr gia hạn hợp đồng thi đấu kèm theo 15% cổ phần như một phần trong thỏa thuận chiến lược giữa 2 bên.

Việc tăng tỷ lệ sở hữu cao như vậy cho thấy bước tiến mới trong mối quan hệ giữa cầu thủ người Bồ Đào Nha và đội bóng đang thi đấu tại giải Saudi Pro League.

Bên cạnh Al Nassr, các CLB khác như Al Hilal và Al Ittihad cũng được chuyển giao. Điều này giúp giảm phụ thuộc vào PIF, thu hút đầu tư tư nhân và nâng cao tính cạnh tranh.