Ronaldo cầu nguyện để Messi không vô địch World Cup

  • Thứ bảy, 14/2/2026 16:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo tiết lộ của Marca trong bộ phim tài liệu về Cristiano Ronaldo, chính siêu sao người Bồ Đào Nha thừa nhận từng cầu nguyện để Lionel Messi không vô địch World Cup 2014.

Ronaldo nhẹ nhõm khi Messi không vô địch World Cup 2014.

Trong bộ phim, siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy nhẹ nhõm khi Messi thất bại ở chung kết World Cup 2014. Thậm chí, Ronaldo còn cầu nguyện để Argentina không thể đăng quang trên đất Brazil. Trận chung kết năm đó khép lại với chiến thắng 1-0 cho tuyển Đức sau hiệp phụ.

Lời bộc bạch ấy lập tức làm nóng lại cuộc so kè kéo dài hơn một thập kỷ giữa 2 biểu tượng lớn nhất thế hệ. Ronaldo và Messi thay nhau thống trị các danh hiệu cá nhân, phá vỡ kỷ lục và tạo nên chuẩn mực mới cho bóng đá hiện đại. Trong bối cảnh đó, World Cup luôn được xem là mảnh ghép tối thượng để hoàn thiện di sản vĩ đại.

Nếu năm 2014 mang đến cho Ronaldo cảm giác an tâm, thì 8 năm sau, mọi thứ đảo chiều. Tháng 12/2022 tại Qatar, Messi cuối cùng chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất hành tinh sau trận chung kết nghẹt thở với tuyển Pháp. Argentina hòa 3-3 sau 120 phút trước khi thắng 4-2 trên chấm luân lưu.

Chiếc cúp vàng năm 2022 được nhiều người xem là lời khẳng định cuối cùng cho cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời. Nhưng cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Messi chưa bao giờ chỉ gói gọn trong danh hiệu. Hai phong cách khác biệt với hai sự nghiệp phi thường. Và giờ đây, thêm một lời thú nhận khiến sự so sánh ấy càng trở nên bất tận.

Với cá nhân Ronaldo, cơ hội chưa kép lại khi anh cùng Bồ Đào Nha hướng tới đỉnh vinh quang ở World Cup 2026.

Minh Nghi

