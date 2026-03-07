Giải vô địch Trung Quốc khởi đầu bằng bảng điểm méo mó

Chengdu Rongcheng thắng đậm 5-1 ở trận khai mạc, nhưng câu chuyện lớn nhất của Chinese Super League 2026 lại nằm ở một thực tế chưa từng có, hàng loạt CLB bước vào mùa giải với số điểm âm.

Chinese Super League 2026 khởi tranh bằng một trận đấu giàu cảm xúc tại Thành Đô hôm 6/3. Chengdu Rongcheng lội ngược dòng đánh bại Shenzhen Peng City 5-1, mang lại màn mở màn sôi động cho giải đấu cao nhất của bóng đá Trung Quốc.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn, tỷ số 5-1 chỉ là phần nổi của câu chuyện. CSL năm nay bắt đầu trong một bối cảnh rất khác thường. Lần đầu tiên trong lịch sử, bảng xếp hạng của giải đấu bị xáo trộn ngay từ vạch xuất phát, khi nhiều CLB phải bước vào mùa giải với số điểm âm sau cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến dàn xếp tỷ số và cá cược.

Chỉ riêng chi tiết ấy khiến mùa bóng 2026 trở thành một trong những chiến dịch đặc biệt nhất của bóng đá Trung Quốc.

Bảng xếp hạng “méo mó” ngay từ ngày khai mạc

Theo các án kỷ luật được công bố trước mùa giải, 9 trong số 16 CLB tại Chinese Super League phải chịu án trừ điểm. Shanghai Shenhua và Tianjin Jinmen Tiger bị trừ 10 điểm, mức phạt nặng nhất. Qingdao Hainiu khởi đầu với -7 điểm, trong khi Henan FC và Shandong Taishan phải bắt đầu mùa giải với -6 điểm.

Đáng chú ý, ngay cả những đội bóng lớn cũng không tránh khỏi án phạt. Đương kim vô địch Shanghai Port, cùng với Zhejiang FC, Beijing Guoan và Wuhan Three Towns, đều bước vào mùa giải với -5 điểm.

Điều này khiến CSL 2026 trở thành giải đấu hiếm hoi mà bảng xếp hạng gần như bị biến dạng trước khi trái bóng lăn.

Thông thường, mọi đội bóng đều xuất phát từ mốc số 0. Nhưng ở mùa giải này, một số CLB phải bắt đầu hành trình từ -10 hoặc -7 điểm, nghĩa là họ sẽ cần nhiều vòng đấu chỉ để trở lại vạch xuất phát.

Hệ quả là cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng đều trở nên khó đoán theo một cách khác thường. Các đội không bị trừ điểm đột nhiên có lợi thế lớn. Ngược lại, những CLB chịu án phạt phải bước vào mùa giải với tâm thế vừa thi đấu vừa “trả nợ”.

Chengdu thắng đậm, nhưng câu chuyện lớn nằm ngoài sân cỏ

Trong bối cảnh đặc biệt đó, chiến thắng của Chengdu Rongcheng ở trận mở màn mang nhiều ý nghĩa hơn một trận thắng thông thường.

Đội bóng của huấn luyện viên John Aloisi khởi đầu không thuận lợi khi bị dẫn trước ngay phút thứ 5. Albion Ademi ghi bàn cho Shenzhen Peng City, khiến bầu không khí trên sân Thành Đô chùng xuống.

Bước ngoặt đến ở phút 18. Đội trưởng Shenzhen, Jiang Zhipeng, bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi nghiêm trọng với Wellington Silva. Chiếc thẻ đỏ khiến Shenzhen phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Chengdu lập tức tận dụng lợi thế. Chỉ hai phút sau, Wellington Silva ghi bàn gỡ hòa bằng cú dứt điểm mạnh trong vòng cấm. Đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Felipe nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 31, trước khi hậu vệ Hu Hetao ghi thêm bàn trong thời gian bù giờ hiệp một.

Hiệp hai chứng kiến thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Chengdu. Silva hoàn tất cú đúp ở phút 63, còn cầu thủ vào sân thay người Liao Rongxiang, 22 tuổi, ghi bàn thứ năm ở phút 79.

Chiến thắng 5-1 giúp Chengdu tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, vị trí này phần nào phản ánh thực tế đặc biệt của CSL mùa này. Khi nhiều đội phải khởi đầu với điểm âm, bảng xếp hạng giai đoạn đầu khó có thể phản ánh chính xác sức mạnh thật sự của các CLB.

Dù vậy, Chengdu vẫn có lý do để lạc quan. Mùa trước họ kết thúc ở vị trí thứ ba. Với những cầu thủ đáng chú ý như đội trưởng Wei Shihao và tiền vệ Brazil - Romulo, cùng sự xuất hiện của HLV người Australia John Aloisi, đội bóng này được kỳ vọng có thể cạnh tranh chức vô địch.

Chiến thắng trong ngày khai mạc vì thế là khởi đầu lý tưởng. Nhưng CSL 2026 có lẽ sẽ không được nhớ đến chỉ bởi những trận thắng đậm hay những cuộc đua danh hiệu.

Mùa giải này có thể sẽ đi vào lịch sử với một chi tiết rất khác thường: mùa giải mà bảng xếp hạng bắt đầu bằng những con số âm.