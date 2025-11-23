HLV Australia đi vào lịch sử khi vô địch Trung Quốc

HLV Kevin Muscat tiếp tục viết nên trang sử mới khi dẫn dắt Shanghai Port vô địch Chinese Super League (CSL) lần thứ ba liên tiếp và thứ tư trong lịch sử CLB.

Kevin Muscat trở thành huấn luyện viên trưởng người Australia đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia Trung Quốc.

Hôm 22/11, Shanghai Port có chiến thắng 1-0 trước Dalian Yingbo ở vòng đấu cuối cùng CSL 2025, qua đó mang về chiếc cúp danh giá và đánh dấu mùa giải ấn tượng với hàng loạt kỷ lục.

HLV Muscat, cựu cầu thủ Rangers và tuyển thủ Australia, đi vào lịch sử khi giúp Shanghai Port bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Mùa này, dù mất hai trụ cột Oscar và Vargas cùng chấn thương của Wu Lei, HLV Muscat vẫn đưa Shanghai Port bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp, đội bóng của Thượng Hải vô địch CSL, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB.

Đây là chức vô địch thứ năm của Muscat trên cương vị HLV, sau hai lần vô địch A-League với Melbourne Victory (2015, 2018) và một lần J1 League với Yokohama F. Marinos (2022). Không dừng lại ở đó, Muscat còn dẫn dắt Shanghai Port vô địch Chinese FA Cup mùa 2024 (thắng 3-1 trước Shandong Taishan), hoàn tất cú đúp vô địch giải quốc nội và cúp.

Muscat cũng trở thành HLV đầu tiên vô địch quốc gia ở ba quốc gia khác nhau: Australia, Nhật Bản và Trung Quốc, thành tích hiếm có trong lịch sử bóng đá châu Á.

Thành tích ấn tượng tại Trung Quốc giúp Muscat nhận nhiều sự chú ý từ các CLB châu Âu, mở ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp HLV. Hồi tháng trước, CLB Rangers (Scotland) từng suýt mời HLV người Australia về dẫn dắt.