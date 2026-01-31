Mùa giải chưa từng có của bóng đá Trung Quốc

Giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) hứa hẹn trở thành một trong những giải đấu kỳ lạ nhất thế giới năm 2026, khi hơn một nửa số đội bóng sẽ khởi đầu với điểm số âm.

Nhà đương kim vô địch Shanghai Port bị trừ 5 điểm.

9 trong số 16 đội bóng sẽ chơi ở giải VĐQG Trung Quốc mùa tới bị trừ từ 5 đến 10 điểm vì các vi phạm lịch sử liên quan đến dàn xếp tỷ số, cá độ và tham nhũng. Trong đó có nhiều đội hàng đầu, là ứng viên đua vô địch.

Shanghai Shenhua và Tianjin Jinmen Tiger là hai đội chịu án phạt nặng nhất, khi bị trừ 10 điểm mỗi đội. Đây thật sự là cú sốc với Shanghai Shenhua, một trong những đội bóng mạnh nhất Trung Quốc nửa thập niên qua.

Qingdao Hainiu bị trừ 7 điểm, Henan FC và Shandong Taishan mỗi đội cũng bị trừ 6 điểm. Shandong Taishan cũng là ứng viên đua vô địch.

Nhà đương kim vô địch Shanghai Port cùng Zhejiang FC, Beijing Guoan và Wuhan Three Towns cũng bị trừ 5 điểm vì sử dụng công ty thứ ba ký hợp đồng với cầu thủ để né giới hạn lương.

Trong số này, Shanghai Port và Beijing Guoan cũng là hai ứng viên vô địch của CSL 2026, trong khi Zhejiang FC thường xuyên cạnh tranh cho suất dự cúp châu Á.

Như vậy, chỉ Chengdu Rongcheng là ứng viên vô địch duy nhất không bị trừ điểm trước khi mùa giải 2026 khởi tranh, và đang nắm lợi thế lớn dù chưa chơi trận nào.

Shandong Taishan bị trừ 6 điểm

CFA cho biết mức phạt dựa trên “tính chất, mức độ nghiêm trọng và tác động xã hội” của vi phạm. Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ trích án phạt trên, cho rằng thay vì trừng phạt cá nhân có tội, người hâm mộ vô tội và toàn bộ bóng đá Trung Quốc bị ảnh hưởng.

Tổng cộng 13 CLB ở hai giải hạng cao nhất Trung Quốc bị trừ điểm, do dính líu đến các cáo buộc dàn xếp tỷ số và đưa hối lộ. Ở Chinese Super League (CSL),

Changchun Yatai và Meizhou Hakka, hai đội xuống hạng China League One, bị trừ 4 và 3 điểm. Các CLB kể trên cũng bị phạt tiền từ 200.000 đến 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 28.000- 140.000 USD ).

Mùa 2026 của CSL chưa khởi tranh, nhưng hơn một nửa các đội, kể cả các ứng viên vô địch, đều đã bị trừ điểm, gây ra cảnh tượng trớ trêu chưa từng thấy.

CFA khẳng định sẽ duy trì lập trường nghiêm khắc, không khoan nhượng với mọi vi phạm trong bóng đá. Song, cách họ trừng phạt hơn 60% các đội đang chơi ở CSL đang gây ra tranh cãi.

