Sau Ronaldo, đến lượt Benzema tuyên chiến với thời gian

Ở tuổi 38, Karim Benzema giảm 4 kg so với thời điểm rời Real Madrid, chơi bóng với kỷ luật gần như ám ảnh và đặt mục tiêu thi đấu tới năm 40 tuổi.

Benzema chưa muốn dừng lại.

Karim Benzema không rời Real Madrid vào mùa hè 2023 để nghỉ ngơi trong ánh đèn Trung Đông. Anh ra đi với tư cách Quả bóng vàng, nhận một bản hợp đồng khổng lồ tại Saudi Arabia, nhưng động lực của anh chưa bao giờ chỉ nằm ở những con số trên tài khoản.

Không sang Saudi Arabia để dưỡng già

Hai mùa rưỡi khoác áo Al Ittihad, Benzema ghi 54 bàn và có 17 kiến tạo sau 83 trận. Anh giành danh hiệu quốc nội, duy trì hiệu suất ổn định. Đó không phải thống kê của một ngôi sao đi “du lịch”. Đó là nhịp làm việc của một tiền đạo vẫn còn nghiêm túc với nghề.

Nhưng Benzema chưa hài lòng. Những người hiểu anh đều nói một điều: Benzema không thích sống bằng quá khứ. Anh không muốn nhắc lại những đêm Champions League hay những danh hiệu đã có. Anh muốn hiện tại phải đủ nặng.

Vì thế, khi cảm thấy dự án thể thao ở Al Ittihad không còn rõ ràng, anh chọn ra đi. Không phải vì mâu thuẫn cá nhân với bộ phận chuyên môn. Vấn đề nằm ở định hướng thượng tầng. Benzema có thể ở lại và tiếp tục làm biểu tượng với mức lương hậu hĩnh. Anh không làm vậy. Anh chuyển sang Al Hilal, một đối thủ lớn, với hợp đồng kéo dài đến 2027.

Màn ra mắt của anh là một cú hat-trick. Không phải để gây sốc. Chỉ là lời khẳng định rằng anh vẫn còn ở đây.

Những người gần gũi với anh kể rằng Benzema đến sân tập sớm hơn thường lệ.

Điều đáng nói hơn cả bàn thắng là cách Benzema chăm sóc cơ thể mình. Ở tuổi 38, anh nặng 78 kg, giảm 4 kg so với thời điểm cuối ở Madrid. Với chiều cao 1,85 m, đó là một thể trạng gọn gàng, tối ưu cho một tiền đạo cần xoay trở trong không gian hẹp.

Những người gần gũi với anh kể rằng Benzema đến sân tập sớm hơn thường lệ. Anh duy trì các bài bổ trợ về thăng bằng và linh hoạt. Anh kiểm soát chế độ ăn, giấc ngủ và khối lượng vận động. Ở tuổi này, lưng dưới và cơ bắp dễ phản ứng tiêu cực. Benzema hiểu điều đó. Anh chọn cách đi trước cơ thể một bước.

Khao khát chơi bóng tới tuổi 40

Benzema đặt mục tiêu thi đấu qua tuổi 40. Đó không phải câu nói xã giao. Nó gắn liền với cách anh sống hiện tại.

Anh nhìn sang Luka Modric, người bạn từng cùng anh chinh phục châu Âu, và thấy một tấm gương. Anh nhìn sang Cristiano Ronaldo và thấy một dạng ám ảnh khác với chiến thắng. Benzema không ồn ào như Ronaldo. Nhưng sự bền bỉ của anh có cùng bản chất.

Tại Al Hilal, anh được hỗ trợ bởi đội ngũ y tế người Tây Ban Nha, đứng đầu là Juan Jose Jimenez, cùng các chuyên gia vật lý trị liệu Víctor Garcia và Juan Miguel Vela. Bên ngoài còn có Carlos Lozano, người theo sát các bài tập cảm giác vận động và linh hoạt. Đây không phải chi tiết bên lề. Ở tuổi 38, mỗi bài tập đúng giúp kéo dài thêm một mùa giải.

Benzema đặt mục tiêu thi đấu qua tuổi 40.

Benzema còn một chi tiết nhỏ chưa xử lý: chấn thương ngón út tay phải từng gãy và lệch. Phẫu thuật cần thời gian hồi phục vài tuần. Anh cân nhắc nhưng quyết định chờ. Dừng lại và bắt nhịp lại ở tuổi 38 không giống khi 18. Mỗi quãng nghỉ đều có giá của nó. Thế nên anh tiếp tục băng tay và thi đấu.

Ngoài sân cỏ, tương lai của Benzema được sắp xếp phần nào. Thỏa thuận làm đại sứ với Real Madrid vẫn còn giá trị, một kế hoạch được thúc đẩy từ thời Florentino Perez. Anh cũng sẽ là gương mặt của World Cup 2034 tại Saudi Arabia. Những tập đoàn lớn sẵn sàng chờ anh khi anh treo giày.

Nhưng đó là câu chuyện của ngày mai.

Hôm nay, Benzema vẫn muốn ghi bàn. Anh không còn đối đầu Bayern mỗi tuần. Nhưng cảm hứng thi đấu của anh không phụ thuộc vào tên đối thủ. Điều anh theo đuổi là cảm giác cơ thể còn đáp ứng, đầu óc còn sắc bén, bản năng còn đủ nhanh để chạm bóng trước hậu vệ nửa nhịp.

Nhiều cầu thủ chọn cách rời sân khấu khi ánh đèn chưa tắt hẳn. Benzema chọn cách khác. Anh ở lại, chấp nhận sự khắc nghiệt của thời gian và đối thoại thẳng thắn với nó. Giảm 4 kg không phải để khoe kỷ luật. Đó là cách anh mua thêm vài năm bóng đá.

Ở tuổi 38, không ai chơi bóng vì sự ngẫu hứng thuần túy. Người ta chơi vì một lời hứa với chính mình.

Benzema chưa muốn lời hứa ấy kết thúc.