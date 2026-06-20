Ronaldinho tái xuất tại Serie C

Huyền thoại Ronaldinho vừa gây bất ngờ lớn khi chính thức đạt thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Ravenna tại Serie C Italy.

Ronaldinho bất ngờ ký hợp đồng với câu lạc bộ Ravenna.

Đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch nâng tầm câu lạc bộ của chủ sở hữu mới, Ignazio Cipriani. Sự kiện ra mắt chính thức dự kiến sẽ được tổ chức tại Miami (Mỹ) vào tuần tới.

Phát biểu về quyết định này, chủ nhân Quả bóng vàng 2005 cho biết: “Màu áo mới nhưng nụ cười vẫn vậy. Tôi rất nóng lòng được trở lại sân khấu bóng đá và viết nên một chương mới cùng gia đình Cipriani. Tôi muốn mang tinh thần và niềm vui chơi bóng đến với Ravenna".

Tuy nhiên, vai trò thực tế của Ronaldinho nhanh chóng được ban lãnh đạo đội bóng làm rõ để tránh những đồn đoán từ dư luận. Ông Ariedo Braida, Phó chủ tịch danh dự của Ravenna và là người từng làm việc với Ronaldinho tại AC Milan, xác nhận siêu sao người Brazil sẽ không thi đấu chuyên nghiệp. Thay vào đó, ông gia nhập với vai trò đại sứ hình ảnh và tham gia các sự kiện quảng bá cho câu lạc bộ trong mùa giải 2026/27.

Việc chiêu mộ Ronaldinho được xem là cú hích truyền thông khổng lồ cho Ravenna, đội bóng vừa bỏ lỡ cơ hội thăng hạng ở mùa giải trước. Chủ tịch Cipriani kỳ vọng tầm ảnh hưởng của huyền thoại Brazil sẽ giúp đội bóng nhỏ bé vùng Emilia-Romagna thu hút sự chú ý từ truyền thông.

Ronaldinho chính thức treo giày vào năm 2015 sau thời gian ngắn thi đấu cho Fluminense. Trong sự nghiệp lẫy lừng, ông giành gần như mọi danh hiệu cao quý nhất, bao gồm World Cup, Champions League và Quả bóng vàng.

Cuộc gặp gỡ thú vị giữa Ronaldinho và Lamine Yamal Trong sự kiện quảng bá của McDonald's hướng tới World Cup 2026, Ronaldinho và Lamine Yamal có màn hội ngộ thú vị, kết nối hai thế hệ ngôi sao của bóng đá thế giới.