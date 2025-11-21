Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rodrygo trải qua giai đoạn tệ nhất sự nghiệp

  • Thứ sáu, 21/11/2025 11:19 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Tiền đạo của Real Madrid và đội tuyển Brazil rơi vào cơn hạn hán bàn thắng tệ hại nhất kể từ khi chơi bóng chuyên nghiệp.

Rodrygo đang đối mặt với áp lực lớn ở mùa giải 2025/26.

Rodrygo Goes chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng trong 45 trận gần nhất ra sân trên mọi đấu trường cho câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia. Chuỗi trận khan hiếm bàn thắng này bắt đầu từ cuối mùa giải trước và kéo dài sang mùa 2025/26, khiến người hâm mộ Real Madrid không khỏi lo lắng.

Dù mới được HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội ở tuyển Brazil trong đợt tập trung tháng 11, Rodrygo lại đánh mất hoàn toàn cảm giác săn bàn từng giúp anh ghi 39 bàn trong 2 mùa 2022/23 và 2023/24.

Hiện tại, Rodrygo mới chỉ có 2 pha lập công trong mùa giải năm nay, đều đến từ rất sớm ở giai đoạn đầu mùa. Kể từ đó, anh im tiếng suốt nhiều tháng.

Phong độ sa sút của ngôi sao 24 tuổi chịu tác động lớn từ việc anh phải ngồi dự bị ở Real từ đầu mùa. Rodrygo chỉ đá chính có 3 trận, trong khi những cái tên như Franco Mastantuono và Arda Guler thường được HLV Xabi Alonso ưu tiên hơn.

Áp lực ngày càng đè nặng lên vai cầu thủ trẻ người Brazil. Nếu Rodrygo không sớm tìm lại bản năng sát thủ, nguy cơ anh tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị hoặc thậm chí rời sân Bernabeu vào kỳ chuyển nhượng sắp tới là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Tường Linh

Rodrygo Real Madrid

