Real hạ 50% giá bán Rodrygo

Sau thất bại tại Anfield, Real Madrid đang đối mặt với nhiều vấn đề nội bộ, trong đó nổi bật là tương lai của Rodrygo Goes.

Rodrygo không còn được ban huấn luyện Real tin tưởng.

Dù từng được xem là viên ngọc quý của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, phong độ của cầu thủ người Brazil trong mùa giải này sa sút rõ rệt, khiến ban lãnh đạo không còn kiên nhẫn chờ đợi.

Dưới thời HLV Xabi Alonso, Rodrygo gặp khó khăn trong việc thích nghi với hệ thống chiến thuật đề cao kỷ luật và cân bằng. Từ vị thế là nhân tố tấn công quan trọng, anh dần bị thu hẹp vai trò, trở thành lựa chọn xoay tua thay vì trụ cột.

Theo DefensaCentral, Real Madrid hiện đã sẵn sàng giảm mức giá chuyển nhượng của Rodrygo xuống còn khoảng 50–55 triệu euro, thấp hơn một nửa so với con số 100-110 triệu euro mà họ từng yêu cầu cách đây một năm. Động thái này được cho là nhằm tránh việc giá trị của cầu thủ tiếp tục giảm, đồng thời tạo điều kiện để câu lạc bộ có thêm ngân sách cho những thương vụ mới trong mùa hè tới.

Về phía Rodrygo, anh vẫn khẳng định tình yêu và lòng trung thành với Real Madrid, đồng thời tuyên bố sẽ chỉ ra đi nếu nhận được yêu cầu trực tiếp từ câu lạc bộ.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy sự kiên nhẫn của đội bóng chủ sân Bernabeu dần cạn kiệt. Chelsea là một trong những đội bóng đang theo sát tình hình của cầu thủ 24 tuổi này. Nếu "The Blues" đưa ra lời đề nghị phù hợp, thương vụ có thể sớm được hoàn tất. Tương lai của Rodrygo tại Bernabeu, vì thế, đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.