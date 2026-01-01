Roberto Carlos nhập viện

Huyền thoại bóng đá Roberto Carlos trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp sau khi các bác sĩ phát hiện vấn đề liên quan tới tim mạch.

Carlos gặp vấn đề về tim mạch.

Cựu danh thủ 52 tuổi đang nghỉ dưỡng tại Brazil cùng vợ và một người con thì bất ngờ được đưa tới bệnh viện để kiểm tra y tế. Trước đó, Carlos trải qua quãng thời gian bận rộn khi tham dự lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Mỹ, trước khi trở về quê nhà nghỉ ngơi.

Theo AS, nguyên nhân ban đầu khiến Carlos nhập viện là do phát hiện một cục máu đông nhỏ ở chân. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra chuyên sâu bằng chụp cộng hưởng từ toàn thân, các bác sĩ phát hiện thêm bất thường ở tim, buộc ông phải phẫu thuật ngay lập tức.

Ca can thiệp được lên kế hoạch kéo dài khoảng 40 phút, song mất gần 3 giờ do phát sinh vấn đề trong quá trình thực hiện. Dù vậy, tình trạng sức khỏe của Carlos hiện ổn định.

Huyền thoại Brazil sẽ tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện trong vòng 48 giờ nhằm đề phòng các rủi ro sau phẫu thuật. Thông qua người đại diện, nhà vô địch World Cup 2002 trấn an người hâm mộ: "Tôi ổn rồi".

Carlos được xem là một trong những hậu vệ trái vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ông gắn bó với Real Madrid suốt 11 năm, ra sân 527 trận, giành 4 chức vô địch La Liga và 3 danh hiệu Champions League. Năm 2002, Carlos đứng thứ hai trong cuộc đua Quả bóng vàng, sau khi góp công lớn giúp Brazil đăng quang World Cup.

Sau khi rời Real Madrid, Carlos thi đấu cho Fenerbahce, Corinthians và Anzhi Makhachkala, trước khi giải nghệ năm 2012. Ông từng trở lại sân cỏ trong thời gian ngắn với Delhi Dynamos năm 2015, đồng thời có quãng thời gian cầm quân tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Những năm gần đây, Carlos thường xuyên góp mặt trong các trận đấu từ thiện, tiếp tục duy trì hình ảnh biểu tượng của bóng đá Brazil và Real Madrid.