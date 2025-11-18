Rõ lý do doanh nghiệp giới hạn vàng bán cho mỗi khách

Lãnh đạo Bảo Tín Mạnh Hải cho biết việc giới hạn mỗi khách chỉ được mua một vài chỉ vàng là giải pháp "bất đắc dĩ" để tránh tình trạng nhà đầu tư lớn gom hàng.

Khách hàng được nhân viên phát phiếu chờ đến lượt mua vàng. Ảnh: Anh Nguyễn.

Sáng 18/11, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm “Sàn giao dịch vàng - Giải pháp minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô”.

Chia sẻ tại đây, ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải - đã chia sẻ lý do được nhiều người quan tâm liên quan đến việc các doanh nghiệp vàng thường xuyên giới hạn lượng vàng bán cho mỗi khách, thường là 1-2 chỉ vàng/khách.

Theo đó, ông Sơn tiết lộ trong bối cảnh lượng hàng về ít, việc giới hạn mỗi khách chỉ được mua một vài chỉ vàng là giải pháp "bất đắc dĩ" để tránh tình trạng nhà đầu tư lớn gom hàng, khiến khách nhỏ lẻ không còn cơ hội tiếp cận.

Cùng với đó, toàn bộ hệ thống cửa hàng phải đầu tư máy phổ hiện đại để kiểm tra chất lượng vàng, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm thủ công như trước.

“Đây là nghịch lý đáng lo ngại đối với một ngành nghề có giá trị gia tăng rất cao. Vàng trang sức là lĩnh vực mang đậm yếu tố văn hóa, hiện có khoảng 6.800 cơ sở được cấp phép hoạt động trên cả nước, tạo việc làm cho lượng lớn lao động, đặc biệt tại những doanh nghiệp lớn tới 7.000 người. Tuy nhiên, ngành vẫn đang chịu sức ép ngày càng lớn từ khung pháp lý”, ông Sơn chia sẻ thêm.

Chủ tịch HĐQT Bảo Tín Mạnh Hải nhấn mạnh việc thị trường vàng Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động khi cả người dân lẫn doanh nghiệp đều đối mặt với những trở ngại chưa từng có.

Tình trạng người dân xếp hàng mua vàng chỉ phản ánh phần nổi của khó khăn, còn phía sau là sự thiếu hụt kéo dài của nguồn cung nguyên liệu chính thức.

Việc không thể tiếp cận vàng nhập khẩu theo cơ chế rõ ràng đã khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải sử dụng nguồn vàng “trôi nổi”, chấp nhận rủi ro để duy trì sản xuất và có hàng cung ứng ra thị trường.

Nguồn cung hạn chế đẩy giá vàng trong nước lên cao, trong khi người dân lại khó hoặc không thể mua được. Để duy trì hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp phải nâng mạnh giá mua vào nhằm khuyến khích những người nắm giữ vàng trước đó bán ra.

Cùng với thiếu hụt nguyên liệu, doanh nghiệp vàng đang đối mặt với đợt thanh tra, kiểm tra dày đặc khi các cơ quan chức năng áp dụng Luật Phòng chống rửa tiền vào lĩnh vực này.

Quy định yêu cầu doanh nghiệp nhận diện, phân loại khách hàng, xác minh nghề nghiệp, thu nhập, đánh giá sự tương xứng của giao dịch - đặc biệt với giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên. Chỉ cần sai sót nhỏ trong thông tin căn cước hoặc nghi ngờ về nguồn tiền, giao dịch có thể bị chuyển sang cơ quan điều tra, tạo rủi ro pháp lý lớn.