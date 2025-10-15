Rõ lộ trình hoạt động sàn vàng tại Việt Nam

Lãnh đạo NHNN cho biết việc thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam sẽ được triển khai với 3 giai đoạn, nhưng nội dung chi tiết từng giai đoạn có thể điều chỉnh tùy vào thực tế.

NHNN đang triển khai tham vấn về chính sách với các bên phục vụ việc nghiên cứu, triển khai mô hình sàn giao dịch vàng trong nước. Ảnh: Khương Nguyễn.

Chiều 15/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức tọa đàm “Thành lập Sàn giao dịch vàng tại Việt Nam”, nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn chính sách phục vụ việc nghiên cứu, triển khai mô hình sàn giao dịch vàng trong nước.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết trong nhiều năm qua, thị trường vàng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, song vẫn được điều hành ổn định nhờ chính sách quản lý chặt chẽ của Chính phủ và NHNN, đặc biệt kể từ khi ban hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP. Chính sách này đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố niềm tin của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211-TB/VPTW về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24, đồng thời ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và mua bán vàng trong nước.

Theo lãnh đạo NHNN, việc thành lập sàn giao dịch vàng là chính sách đồng bộ nhằm hoàn thiện thể chế và hạ tầng thị trường, góp phần khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa hoạt động mua bán, hạn chế giao dịch tự do ngoài kiểm soát và tăng cường vai trò quản lý Nhà nước. Đồng thời, sàn giao dịch vàng sẽ cung cấp thêm dữ liệu minh bạch phục vụ công tác dự báo, phân tích và hoạch định chính sách vĩ mô.

“NHNN mong muốn tiếp nhận các ý kiến đa chiều, có tính thực tiễn từ các bộ, ngành, chuyên gia, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, nhằm hoàn thiện phương án nghiên cứu trình Chính phủ xem xét trong thời gian tới”, Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng bày tỏ.

Tại tọa đàm, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) Đào Xuân Tuấn cho biết việc thành lập sàn/sở giao dịch vàng tại Việt Nam dựa trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý.

Mục đích bước đầu là sàn giao dịch vàng vật chất, trở thành kênh phân phối vàng nguyên liệu nhập khẩu đủ tiêu chuẩn, đảm bảo công khai, minh bạch; từng bước theo lộ trình triển khai các sản phẩm vàng tài khoản, phái sinh…

Dự kiến mô hình sàn giao dịch vàng sẽ như sau: Thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia; cho phép đưa vàng vào giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa; lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối cho biết việc thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam sẽ được triển khai với 3 giai đoạn.

Về loại vàng giao dịch, giai đoạn 1 gồm vàng nguyên liệu nhập khẩu; giai đoạn 2 có thêm vàng miếng; giai đoạn 3 có thêm các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng, công cụ phái sinh vàng.

Trong giai đoạn 1, thành viên của sàn là tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch vàng; ngân hàng thanh toán và thành viên giao dịch. Trong giai đoạn 2,3 sẽ mở rộng thành viên của sàn.

Giai đoạn 1 sẽ chưa thực hiện lưu ký và kiểm định vàng tập trung; giai đoạn 2, 3 sẽ nghiên cứu, phối hợp với các bên liên quan để triển khai. Tuy nhiên, lộ trình, các nội dung chi tiết trong từng giai đoạn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình triển khai thực tế.

Ông Tuấn chia sẻ điểm thuận lợi là một số ngân hàng hiện nay đã có kinh nghiệm trong tổ chức, vận hành các sàn giao dịch (chứng khoán, hàng hóa...). Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm mô hình sàn giao dịch vàng như Trung Quốc (SGE), Ấn Độ (IIBX), Singapore (SBMA)..

Tuy nhiên, khó khăn là hoạt động sàn giao dịch vàng cần phải được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có lộ trình phù hợp với thực tiễn.