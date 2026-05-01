Rice trả giá vì phát ngôn tranh cãi

Phát biểu cho rằng CĐV Atletico tác động đến quyết định trọng tài khiến Declan Rice đứng trước nguy cơ bị UEFA xem xét kỷ luật.

Rice đối mặt rắc rối vì phát ngôn thiếu chừng mực.

Dư âm từ trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal rạng sáng 30/4 tiếp tục nóng lên khi Declan Rice có nguy cơ nhận án phạt từ UEFA.

Theo The Times, tiền vệ người Anh đang bị xem xét sau phát biểu ám chỉ người hâm mộ đội chủ nhà ảnh hưởng đến quyết định của trọng tài.

Tâm điểm tranh cãi đến từ tình huống Eberechi Eze bị thổi phạt đền rồi sau đó bị hủy bỏ. Đây là pha bóng khiến HLV Mikel Arteta cho rằng làm thay đổi cục diện trận đấu.

Nhiều ý kiến tại Anh cũng chỉ trích trọng tài Danny Makkelie, đặc biệt về cách xử lý tình huống sau khi tham khảo VAR.

Trong khi các cựu danh thủ như Steve McManaman hay Martin Keown hướng mũi nhọn về phản ứng của HLV Diego Simeone, thì Rice lại đưa ra quan điểm khác.

Anh cho rằng bầu không khí tại sân Metropolitano với gần 70.000 khán giả đã gây áp lực khiến trọng tài thay đổi quyết định ban đầu.

"Đó là một quả phạt đền rõ ràng. Tôi không hiểu vì sao họ không công nhận. Tôi nghĩ các CĐV đã tác động và khiến trọng tài đổi ý", Rice chia sẻ.

Tiền vệ Arsenal cũng nhấn mạnh rằng cách điều hành trận đấu tại Champions League khác biệt so với Premier League, khi trọng tài thường thổi phạt nhiều và quyết định rất nhanh.

Theo The Times, UEFA sẽ xem xét báo cáo trận đấu trước khi đưa ra quyết định liệu phát biểu của Rice có làm dấy lên nghi ngờ về tính công tâm của trọng tài hay không. Quá trình này chưa có thời hạn cụ thể.

Hiện tại, Rice vẫn đủ điều kiện thi đấu ở trận lượt về. Tuy nhiên, Arsenal buộc phải thận trọng khi nguy cơ mất trụ cột ở giai đoạn quyết định vẫn hiện hữu nếu quá trình xem xét của UEFA được thực hiện nhanh chóng.

