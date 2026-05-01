Rice trả giá vì phát ngôn tranh cãi

  • Thứ sáu, 1/5/2026 10:13 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Phát biểu cho rằng CĐV Atletico tác động đến quyết định trọng tài khiến Declan Rice đứng trước nguy cơ bị UEFA xem xét kỷ luật.

Rice đối mặt rắc rối vì phát ngôn thiếu chừng mực.

Dư âm từ trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal rạng sáng 30/4 tiếp tục nóng lên khi Declan Rice có nguy cơ nhận án phạt từ UEFA.

Theo The Times, tiền vệ người Anh đang bị xem xét sau phát biểu ám chỉ người hâm mộ đội chủ nhà ảnh hưởng đến quyết định của trọng tài.

Tâm điểm tranh cãi đến từ tình huống Eberechi Eze bị thổi phạt đền rồi sau đó bị hủy bỏ. Đây là pha bóng khiến HLV Mikel Arteta cho rằng làm thay đổi cục diện trận đấu.

Nhiều ý kiến tại Anh cũng chỉ trích trọng tài Danny Makkelie, đặc biệt về cách xử lý tình huống sau khi tham khảo VAR.

Trong khi các cựu danh thủ như Steve McManaman hay Martin Keown hướng mũi nhọn về phản ứng của HLV Diego Simeone, thì Rice lại đưa ra quan điểm khác.

Anh cho rằng bầu không khí tại sân Metropolitano với gần 70.000 khán giả đã gây áp lực khiến trọng tài thay đổi quyết định ban đầu.

"Đó là một quả phạt đền rõ ràng. Tôi không hiểu vì sao họ không công nhận. Tôi nghĩ các CĐV đã tác động và khiến trọng tài đổi ý", Rice chia sẻ.

Tiền vệ Arsenal cũng nhấn mạnh rằng cách điều hành trận đấu tại Champions League khác biệt so với Premier League, khi trọng tài thường thổi phạt nhiều và quyết định rất nhanh.

Theo The Times, UEFA sẽ xem xét báo cáo trận đấu trước khi đưa ra quyết định liệu phát biểu của Rice có làm dấy lên nghi ngờ về tính công tâm của trọng tài hay không. Quá trình này chưa có thời hạn cụ thể.

Hiện tại, Rice vẫn đủ điều kiện thi đấu ở trận lượt về. Tuy nhiên, Arsenal buộc phải thận trọng khi nguy cơ mất trụ cột ở giai đoạn quyết định vẫn hiện hữu nếu quá trình xem xét của UEFA được thực hiện nhanh chóng.

Arsenal chê Sesko

Arsenal quan tâm nhiều tiền đạo trong hè 2025, bao gồm cả Benjamin Sesko nhưng thương vụ rốt cuộc bị gạt bỏ sau những cuộc đánh giá nội bộ.

27:1637 hôm qua

Tonali khiến MU, Arsenal dậy sóng

MU và Arsenal đang theo sát tình hình của Sandro Tonali, sau khi tiền vệ người Italy đưa ra quyết định rời Newcastle United vào hè này.

32:1894 hôm qua

Cầu thủ Arsenal giẫm lên logo Atletico khiến HLV Simeone phẫn nộ

Rạng sáng 30/4, hậu vệ Ben White đối đầu gay gắt với HLV Diego Simeone sau trận hòa 1-1 giữa Atletico Madrid và Arsenal thuộc lượt đi bán kết Champions League 2025/26.

39:2334 hôm qua

Vì sao Julian Alvarez trở thành mục tiêu của nhiều ông lớn Màn trình diễn thượng hạng trước Arsenal tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26 rạng sáng 30/4 là dẫn chứng cụ thể cho giá trị của ngôi sao người Argentina.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Rice Declan Rice Arsenal Atletico Madrid Champions League

