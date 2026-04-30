Cầu thủ Arsenal giẫm lên logo Atletico khiến HLV Simeone phẫn nộ

  Thứ năm, 30/4/2026 08:29 (GMT+7)
Rạng sáng 30/4, hậu vệ Ben White đối đầu gay gắt với HLV Diego Simeone sau trận hòa 1-1 giữa Atletico Madrid và Arsenal thuộc lượt đi bán kết Champions League 2025/26.

Arsenal anh 1Arsenal anh 2

White với hành động châm ngòi cho cuộc xô xát.

Theo Marca, sự việc xảy ra sau khi trận đấu khép lại tại sân Metropolitano. Trong lúc rời sân vào đường hầm, White vô tình hoặc không để ý giẫm lên logo của Atletico Madrid. Đây được xem là hành động cực kỳ thiếu tôn trọng trong văn hóa bóng đá Tây Ban Nha, đặc biệt với những CLB đề cao bản sắc và biểu tượng như Atletico.

Chứng kiến tình huống này, Giuliano Simeone - con trai của HLV Diego Simeone, lập tức phản ứng, tiến đến chất vấn hậu vệ người Anh. Không lâu sau đó, HLV Simeone cũng nhập cuộc với thái độ đầy tức giận. Camera ghi lại khoảnh khắc chiến lược gia người Argentina dường như vỗ vào lưng White trước khi có động tác đẩy nhẹ, khiến tình hình nhanh chóng leo thang.

Sự căng thẳng lan rộng khi cầu thủ 2 đội lao vào, tạo nên một cuộc xô xát quy mô nhỏ ngay khu vực đường hầm. Dù vậy, các thành viên ban huấn luyện và lực lượng an ninh kịp thời can thiệp, giúp tình hình được kiểm soát.

Trận đấu trên sân vốn kịch tính với nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt và sự cố càng làm bầu không khí thêm phần căng thẳng. Khi mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ trước lượt về, những pha va chạm như vậy có thể trở thành gia vị khiến màn tái đấu giữa Atletico Madrid và Arsenal vào ngày 6/5 thêm phần kịch tính và khó lường.

Tại Metropolitano, "Pháo thủ" mở tỷ số trong hiệp một nhờ cú đá phạt đền chính xác của Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả sau giờ nghỉ khi Julian Alvarez cũng ghi bàn từ chấm 11 m, ấn định tỷ số hòa 1-1.

