Julian Alvarez đi vào lịch sử

Rạng sáng 30/4, Julian Alvarez tiếp tục phong độ chói sáng khi Atletico Madrid hòa 1-1 trước Arsenal ở bán kết lượt đi Champions League 2025/26.

Alvarez đạt phong độ cao mùa này.

Bàn thắng duy nhất của Atletico được ghi do công của tiền đạo người Argentina trên chấm phạt đền ở phút 56. Pha lập công giúp đánh dấu cột mốc đặc biệt. Alvarez trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Atletico ghi được 10 bàn thắng trong một mùa giải tại Champions League.

Ở tuổi 26, Alvarez đang trải qua chiến dịch châu Âu bùng nổ và đóng vai trò đầu tàu trên hàng công đội bóng. Tính trên mọi đấu trường, chân sút này chạm mốc 20 bàn thắng và có thêm 9 kiến tạo. Dễ hiểu khi cựu sao Man City được cả Barcelona, Arsenal lẫn Chelsea theo đuổi.

Tại Metropolitano, trận đấu diễn ra khá cân bằng khi cả 2 đội đều tạo ra số cơ hội đáng kể. Atletico tận dụng lợi thế sân nhà để duy trì chuỗi trận ghi bàn ấn tượng tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, Arsenal cũng cho thấy bản lĩnh của ứng viên nặng ký khi tiếp tục giữ được sự ổn định trên sân khách, tránh được thất bại trước lượt về.

Xét tổng thể, các chỉ số tấn công và cơ hội được tạo ra gần như ngang nhau, phản ánh đúng cục diện giằng co xuyên suốt 90 phút. Kết quả hòa khiến cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở cho cả hai, đồng thời hứa hẹn lượt về đầy kịch tính khi mọi lợi thế đều chưa được định đoạt.

Với phong độ cao của Alvarez cùng sự lì lợm quen thuộc của Atletico, cuộc tái đấu với Arsenal chắc chắn sẽ là màn đấu trí hấp dẫn. Ở đó, một khoảnh khắc tỏa sáng cũng có thể định đoạt tấm vé vào chung kết.