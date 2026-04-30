Hình ảnh chiếm sóng trận Atletico - Arsenal

  • Thứ năm, 30/4/2026 06:02 (GMT+7)
Rạng sáng 30/4, một người đàn ông chiếm trọn sự chú ý trong trận bán kết Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal.

CĐV Atletico trở nên nổi tiếng vì hành động làm bánh mì ngay trên sân.

Tại Metropolitano, ống kính truyền hình tiếp tục bắt gặp hình ảnh một CĐV Atletico thản nhiên chuẩn bị bánh mì kẹp ngay hàng ghế đầu. Khoảnh khắc diễn ra đúng thời điểm trận đấu nóng lên, khi Arsenal vươn lên dẫn trước cuối hiệp một, qua đó khiến hình ảnh trở nên đối lập thú vị.

Người đàn ông tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp khi bày sẵn nhiều lát bánh mì, mang theo đủ loại nhân, gồm cả thịt nguội. Ông khéo léo phết nhân lên từng chiếc bánh ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, như thể đang ở trong gian bếp riêng hơn là giữa bầu không khí cuồng nhiệt của một trận bán kết Champions League.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo cơn sốt. Một tài khoản trên X bình luận: "Xin dành lời khen lớn cho CĐV Atletico vừa bày cả khay sandwich ngay hàng ghế đầu".

Người khác viết: "Tôi thấy ông ấy làm bánh mì ngay tại Metropolitano. Không giải trí thì còn gì nữa?".

Thậm chí có ý kiến hài hước: "Màn thể hiện ấn tượng nhất của Atletico hôm nay chính là người đàn ông với chiếc sandwich".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu người đàn ông gây bão. Trước đó, ông từng bị máy quay bắt gặp làm điều tương tự trong chiến thắng 5-2 của Atletico trước Tottenham hồi tháng 3/2026.

Trở lại với diễn biến trên sân, Arsenal bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0 nhờ cú phạt đền ở phút 44 của tân binh Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, Julian Alvarez gỡ hòa 1-1 cho Atletico ở phút 56, cũng từ chấm 11 m.

CĐV Arsenal phẫn nộ với trọng tài

Arsenal bị từ chối một quả phạt đền trong trận hòa 1-1 trước chủ nhà Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Champions League vào rạng sáng 30/4.

Trận Atletico Madrid - Arsenal tràn ngập giấy vệ sinh

Rạng sáng 30/4, CĐV Atletico Madrid chọn cách cổ vũ đặc biệt cho đội nhà ở bán kết lượt đi Champions League.

Atletico Madrid, Arsenal bất phân thắng bại

Rạng sáng 30/4, Arsenal hòa Atletico Madrid 1-1 trên sân khách tại bán kết lượt đi Champions League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Đọc tiếp

    Arsenal che Sesko hinh anh

    Arsenal chê Sesko

    3 giờ trước 20:06 30/4/2026

    0

    Arsenal quan tâm nhiều tiền đạo trong hè 2025, bao gồm cả Benjamin Sesko nhưng thương vụ rốt cuộc bị gạt bỏ sau những cuộc đánh giá nội bộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

