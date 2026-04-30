Hình ảnh chiếm sóng trận Atletico - Arsenal

Rạng sáng 30/4, một người đàn ông chiếm trọn sự chú ý trong trận bán kết Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal.

CĐV Atletico trở nên nổi tiếng vì hành động làm bánh mì ngay trên sân.

Tại Metropolitano, ống kính truyền hình tiếp tục bắt gặp hình ảnh một CĐV Atletico thản nhiên chuẩn bị bánh mì kẹp ngay hàng ghế đầu. Khoảnh khắc diễn ra đúng thời điểm trận đấu nóng lên, khi Arsenal vươn lên dẫn trước cuối hiệp một, qua đó khiến hình ảnh trở nên đối lập thú vị.

Người đàn ông tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp khi bày sẵn nhiều lát bánh mì, mang theo đủ loại nhân, gồm cả thịt nguội. Ông khéo léo phết nhân lên từng chiếc bánh ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, như thể đang ở trong gian bếp riêng hơn là giữa bầu không khí cuồng nhiệt của một trận bán kết Champions League.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo cơn sốt. Một tài khoản trên X bình luận: "Xin dành lời khen lớn cho CĐV Atletico vừa bày cả khay sandwich ngay hàng ghế đầu".

Người khác viết: "Tôi thấy ông ấy làm bánh mì ngay tại Metropolitano. Không giải trí thì còn gì nữa?".

Thậm chí có ý kiến hài hước: "Màn thể hiện ấn tượng nhất của Atletico hôm nay chính là người đàn ông với chiếc sandwich".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu người đàn ông gây bão. Trước đó, ông từng bị máy quay bắt gặp làm điều tương tự trong chiến thắng 5-2 của Atletico trước Tottenham hồi tháng 3/2026.

Trở lại với diễn biến trên sân, Arsenal bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0 nhờ cú phạt đền ở phút 44 của tân binh Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, Julian Alvarez gỡ hòa 1-1 cho Atletico ở phút 56, cũng từ chấm 11 m.