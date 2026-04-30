Trận Atletico Madrid - Arsenal tràn ngập giấy vệ sinh

|
Cổ động viên của Atletico Madrid tạo nên khung cảnh độc đáo trong trận bán kết Champions League gặp Arsenal. Thay vì sử dụng pháo hoa truyền thống hay những biểu ngữ đắt tiền, người hâm mộ chủ nhà ném hàng nghìn cuộn giấy vệ sinh xuống sân.
|
Theo The Sun, màn trình diễn đặc biệt này là một truyền thống văn hóa ăn sâu vào bóng đá Argentina. Mặc dù hiếm khi thấy ở các sân vận động châu Âu, những dải ruy băng bay phấp phới này nhằm thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình chứ không phải sự thiếu tôn trọng.
|
Màn cổ vũ được tổ chức cẩn thận bởi nhóm cổ động viên chính của Atletico Madrid, được gọi là Frente Atletico. Họ sử dụng mạng xã hội để kêu gọi người hâm mộ đến sân vận động sớm để cùng nhau cổ vũ cho thầy trò Diego Simeone.
|
Lựa chọn áp dụng phong cách cổ vũ kiểu Argentina là một sự tri ân trực tiếp đến mối quan hệ mật thiết của câu lạc bộ với quốc gia Nam Mỹ, quê nhà của ông Simeone.
|
Trận đấu tại Metropolitano diễn ra đầy căng thẳng. Thế bế tắc chỉ được khai thông bằng quả phạt đền được thực hiện bởi Viktor Gyokeres ở cuối hiệp một.
|
Sang hiệp hai, trọng tài lại chỉ tay vào chấm 11 m, lần này là dành cho chủ nhà. Julian Alvarez tận dụng cơ hội để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
|
Hai đội chơi đôi công trong những phút còn lại nhưng không bên nào ghi thêm bàn, qua đó gia tăng sự kịch tính cho trận lượt về trên sân Emirates diễn ra vào tuần tới.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...