Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real trước quyết định lịch sử

  • Thứ bảy, 31/10/2026 10:52 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Real Madrid đối diện kỳ đại hội mang tính lịch sử bởi Chủ tịch Florentino Perez có thể đề xuất phương án mở cửa đón nguồn vốn bên ngoài nhằm thay đổi mô hình sở hữu.

Real Madrid có thể thay đổi mô hình sở hữu. Ảnh: Reuters.

Ngày 21/11 có thể định đoạt tương lai thể chế của đội bóng Hoàng gia. Nếu kế hoạch của Chủ tịch Perez được giữ nguyên, đại hội đại biểu hội viên diễn ra vào thời điểm này sẽ chính thức đưa vấn đề sửa đổi mô hình sở hữu ra thảo luận. Kế hoạch mở cửa cho các nhà đầu tư bên ngoài vốn được ban lãnh đạo Real Madrid cân nhắc trong nhiều mùa giải qua.

Chủ tịch Perez đề xuất phương án kêu gọi hai đối tác góp vốn với mức đóng góp 500 triệu euro mỗi bên (tổng cộng 1 tỷ euro), song song với việc chuyển giao một số tài sản sang công ty con do câu lạc bộ nắm quyền kiểm soát. Quỹ đầu tư Sixth Street và tỷ phú Bernard Arnault hiện là những cái tên được đồn đoán, dù các bên chưa có xác nhận chính thức.

Động thái kể trên làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc trong một bộ phận hội viên, khi họ e ngại việc đón dòng vốn ngoại sẽ là bước khởi đầu dẫn tới việc xóa bỏ mô hình sở hữu của người hâm mộ. Dù người đứng đầu câu lạc bộ khẳng định các nhà đầu tư sẽ không có quyền biểu quyết can thiệp điều hành, sự hoài nghi vẫn chưa thể lắng xuống do phía Real Madrid hoàn toàn giữ kín chi tiết thỏa thuận.

Bên cạnh cải tổ quyền sở hữu, đại hội cũng sẽ bàn thảo về đàm phán với UEFA, diễn biến vụ Negreira, dự án khu công nghệ cao và kế hoạch tổ chức hòa nhạc tại Bernabeu từ năm 2027.

Real Madrid hiện duy trì mô hình sở hữu cộng đồng, thuộc về hơn 90.000 hội viên. Câu lạc bộ không thuộc về bất kỳ tỷ phú hay tập đoàn tài phiệt nào. Các hội viên đóng hội phí hàng năm, sở hữu quyền bầu cử Chủ tịch và quyết định các chiến lược lớn của đội bóng Hoàng gia.

Mbappe không vui Đoạn clip ghi lại phản ứng của ngôi sao Real Madrid và tuyển Pháp tại Gala trao giải Quả bóng vàng 2026 nhanh chóng được nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ

Lịch thi đấu ác mộng chờ Real

Vừa đánh bại Barcelona tại El Clasico, Jose Mourinho cùng Real Madrid lập tức bước vào chuỗi trận ác mộng với ba chuyến làm khách dồn dập chỉ trong sáu ngày.

42:2519 hôm qua

Thua El Clasico, Barcelona vẫn đút túi số tiền kỷ lục

Theo Mundo Deportivo, Barcelona vừa thiết lập kỷ lục mới về doanh thu bán vé trong lịch sử El Clasico khi thu về 19.105.768 euro ở cuộc tiếp đón Real Madrid.

07:04 27/10/2026

Endrick cân nhắc rời Real

Chỉ được thi đấu hơn 100 phút từ đầu mùa, Endrick đứng trước khả năng rời Real Madrid theo dạng cho mượn dù HLV Jose Mourinho vẫn muốn giữ chân tiền đạo người Brazil.

5 giờ trước

Hoàng tử bé của bóng đá Pháp

Mbappe: Le petit prince kể về hành trình từ sân bóng đường phố Bondy đến đỉnh cao thế giới của Kylian Mbappe. Qua lời kể của hai tác giả Collot và Caioli, biệt danh “hoàng tử bé” không chỉ nói lên tuổi trẻ mà còn thể hiện tài năng thiên bẩm và tinh thần chơi bóng thuần khiết của hiện tượng bóng đá Pháp.

Huy Trưởng

real madrid la liga florentino perez real madrid la liga florentino perez

    Đọc tiếp

    Nainggolan đối mặt án tù 2 năm

    Nainggolan đối mặt án tù 2 năm

    0

    Cựu tiền vệ tuyển Bỉ Radja Nainggolan bị công tố viên Brussels đề nghị mức án hai năm tù vì nghi giúp rửa 105.500 euro liên quan đến một tổ chức tội phạm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý