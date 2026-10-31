Real trước quyết định lịch sử

Real Madrid đối diện kỳ đại hội mang tính lịch sử bởi Chủ tịch Florentino Perez có thể đề xuất phương án mở cửa đón nguồn vốn bên ngoài nhằm thay đổi mô hình sở hữu.

Real Madrid có thể thay đổi mô hình sở hữu. Ảnh: Reuters.

Ngày 21/11 có thể định đoạt tương lai thể chế của đội bóng Hoàng gia. Nếu kế hoạch của Chủ tịch Perez được giữ nguyên, đại hội đại biểu hội viên diễn ra vào thời điểm này sẽ chính thức đưa vấn đề sửa đổi mô hình sở hữu ra thảo luận. Kế hoạch mở cửa cho các nhà đầu tư bên ngoài vốn được ban lãnh đạo Real Madrid cân nhắc trong nhiều mùa giải qua.

Chủ tịch Perez đề xuất phương án kêu gọi hai đối tác góp vốn với mức đóng góp 500 triệu euro mỗi bên (tổng cộng 1 tỷ euro), song song với việc chuyển giao một số tài sản sang công ty con do câu lạc bộ nắm quyền kiểm soát. Quỹ đầu tư Sixth Street và tỷ phú Bernard Arnault hiện là những cái tên được đồn đoán, dù các bên chưa có xác nhận chính thức.

Động thái kể trên làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc trong một bộ phận hội viên, khi họ e ngại việc đón dòng vốn ngoại sẽ là bước khởi đầu dẫn tới việc xóa bỏ mô hình sở hữu của người hâm mộ. Dù người đứng đầu câu lạc bộ khẳng định các nhà đầu tư sẽ không có quyền biểu quyết can thiệp điều hành, sự hoài nghi vẫn chưa thể lắng xuống do phía Real Madrid hoàn toàn giữ kín chi tiết thỏa thuận.

Bên cạnh cải tổ quyền sở hữu, đại hội cũng sẽ bàn thảo về đàm phán với UEFA, diễn biến vụ Negreira, dự án khu công nghệ cao và kế hoạch tổ chức hòa nhạc tại Bernabeu từ năm 2027.

Real Madrid hiện duy trì mô hình sở hữu cộng đồng, thuộc về hơn 90.000 hội viên. Câu lạc bộ không thuộc về bất kỳ tỷ phú hay tập đoàn tài phiệt nào. Các hội viên đóng hội phí hàng năm, sở hữu quyền bầu cử Chủ tịch và quyết định các chiến lược lớn của đội bóng Hoàng gia.

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