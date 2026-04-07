Real Madrid ở cửa dưới, Arsenal áp đảo

  • Thứ ba, 7/4/2026 10:47 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mô hình Elo chỉ ra cán cân sức mạnh giữa các đội tại tứ kết Champions League, đặc biệt là cuộc đại chiến giữa Real Madrid và Bayern Munich.

Vinicius đang có phong độ tốt trong màu áo Real Madrid, nhưng chừng ấy có đủ?

Tứ kết Champions League 2025/26 được soi chiếu dưới góc nhìn dữ liệu khi mô hình Elo đưa ra các xác suất đi tiếp dựa trên phong độ thực tế. Không tính danh hiệu hay lịch sử, Elo đo "sức mạnh" qua kết quả thi đấu và chuyển hóa thành khả năng chiến thắng theo phần trăm.

Theo đó, PSG và Liverpool tạo nên cặp đấu cân bằng nhất. Đại diện Pháp có 54% cơ hội đi tiếp, nhỉnh hơn không đáng kể. Cả hai đều được đánh giá cao khi đá sân nhà, khiến cặp đấu này phụ thuộc nhiều vào chi tiết nhỏ.

Ở cặp Real Madrid-Bayern Munich, đại diện Đức được xếp cửa trên với 55,5% khả năng vào bán kết. Điểm khác biệt nằm ở trận lượt về tại Munich, nơi Bayern có lợi thế rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid chỉ nhỉnh hơn nhẹ ở lượt đi tại Bernabeu vào rạng sáng 8/4, trong bối cảnh phong độ của thầy trò Alvaro Aberloa cũng đang có nhiều bất ổn sau trận thua Mallorca hôm 4/4.

Barcelona là đội chiếm ưu thế rõ ràng nhất trong nhóm “cửa trên”. Họ có 62,1% cơ hội vượt qua Atletico Madrid và thậm chí được đánh giá cao hơn cả ở trận lượt về trên sân khách. Điều này phản ánh sự ổn định về phong độ của đội bóng xứ Catalunya.

Chênh lệch lớn nhất thuộc về cặp Arsenal-Sporting. Đại diện Premier League có tới 73,1% khả năng đi tiếp, vượt trội cả ở lượt đi lẫn lượt về. Đây là cặp đấu duy nhất mà mô hình cho thấy sự khác biệt rõ ràng về đẳng cấp.

Mô hình Elo cũng tính đến yếu tố sân nhà, tỷ lệ hòa trung bình (27% cho tất cả 4 cặp) và cả kịch bản hiệp phụ, luân lưu. Vì vậy, các con số phản ánh xác suất trong nhiều kịch bản, không phải dự đoán tuyệt đối.

Dữ liệu cho thấy khả năng chiến thắng dựa trên phong độ hiện tại, nhưng Champions League luôn là sân khấu của bất ngờ. Vì thế, khoảng cách nhỏ về xác suất có thể bị xóa nhòa chỉ sau một khoảnh khắc.

Đào Trần

Champions League Arsenal Sporting Real Madrid Bayern Munich Barcelona Atletico Madrid PSG Liverpool

