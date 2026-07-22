Real Madrid đẩy Mastantuono đi tu nghiệp

Nhằm tạo điều kiện cho Franco Mastantuono tìm lại phong độ, Real Madrid cân nhắc cho phép tiền vệ trẻ này rời đi theo dạng cho mượn ở mùa hè năm nay.

Real Madrid tính để Franco Mastantuono rời đi theo dạng cho mượn.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, dù được huấn luyện viên Jose Mourinho đánh giá cao, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn tin rằng việc tạm thời rời xa "Los Blancos" là phương án tốt nhất để đảm bảo sự tiến bộ và tích lũy kinh nghiệm cho tài năng trẻ người Argentina.

Thỏa thuận ra đi sẽ được thực hiện dưới hình thức cho mượn thông thường, hoàn toàn không kèm theo điều khoản mua đứt. Đây là bước đi chiến lược tương tự như vụ chuyển nhượng của tiền đạo trẻ Endrick đến Lyon hồi đầu năm, khẳng định Real Madrid vẫn đặt trọn niềm tin vào tương lai lâu dài của Mastantuono tại Bernabeu.

Hiện tại, cầu thủ 18 tuổi nhận được sự quan tâm sát sao từ nhiều câu lạc bộ tại La Liga cũng như các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Quyết định để Mastantuono đi tu nghiệp được đưa ra sau một mùa giải ra mắt đầy gian nan tại Madrid. Những chấn thương dai dẳng và phong độ thiếu ổn định khiến anh không thể tái hiện hình ảnh bùng nổ từng thể hiện trong màu áo River Plate.

Trong số các bến đỗ tiềm năng, Fulham hiện nổi lên như ứng viên hàng đầu. Đội bóng Anh hiện được dẫn dắt bởi Alvaro Arbeloa, cựu huấn luyện viên Real Madrid. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha mới rời đi cách đây chưa lâu.

Sự kết nối này có thể là chìa khóa giúp Mastantuono sớm thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao tại Premier League trước khi quay trở lại cạnh tranh vị trí trong đội hình chính của "Los Blancos".

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