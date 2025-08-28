Real Betis tiết lộ về tương lai Antony

Ramon Alarcon, Giám đốc điều hành (CEO) của Real Betis tiết lộ quá trình đàm phán đang diễn ra tốt và CLB hy vọng hoàn tất thương vụ Antony trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại.

Thời gian đang dần cạn kiệt đối với Betis, khi họ còn chưa đầy 5 ngày để hoàn tất vụ Antony.

Trong cuộc phỏng vấn với El Pais, Alarcon cập nhật tình hình: “Chúng tôi có thể nói rằng thương vụ Antony rất phức tạp, nhưng CLB đang cố gắng. Quá trình đàm phán với Manchester United đang diễn ra khá hiệu quả".

Đầu tuần này, Telegraph tiết lộ MU và Real Betis đạt thỏa thuận để Antony trở lại Tây Ban Nha theo dạng cho mượn thêm một mùa giải. Hiện tại, Antony cùng với đại diện và gia đình ở Manchester, chờ đợi MU và Betis chốt hợp đồng trước ngày 1/9.

Song, CEO của Real Betis cũng cho biết thêm: "Trong giai đoạn cuối của thị trường chuyển nhượng, mọi cuộc đàm phán luôn khó khăn, hãy xem liệu chúng tôi có thể đạt được điều gì tích cực không”.

Real Betis hy vọng sẽ mang Antony trở lại CLB theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt hoặc tùy chọn mua. Tuy nhiên, Manchester United vẫn ưu tiên một thương vụ chuyển nhượng vĩnh viễn ngay lập tức.

Đây là lý do khiến các cuộc đàm phán trở nên phức tạp trong giai đoạn cuối của thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025. Thậm chí, Manchester United đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản cầu thủ 25 tuổi ở lại CLB hè này.

Song, thiện chí từ Real Betis đang khiến Manchester United nhượng bộ. Antony còn hai năm hợp đồng với MU, kéo dài đến tháng 6/2027. Anh bày tỏ nguyện vọng được chơi cho Betis ít nhất trong mùa giải tới, nhằm duy trì phong độ và cạnh tranh cơ hội dự World Cup 2026.