Rashford trước cơ hội trở lại Old Trafford

Tương lai của Marcus Rashford bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, chỉ vài giờ sau khi MU sa thải HLV Ruben Amorim.

CLB cho biết việc chia tay chiến lược gia người Bồ Đào Nha là quyết định khó khăn nhưng cần thiết, khi MU chỉ đứng thứ 6 tại Premier League và ban lãnh đạo muốn tạo điều kiện để đội bóng đạt thứ hạng cao nhất có thể. MU cũng gửi lời cảm ơn và chúc Amorim thành công trong chặng đường tiếp theo.

Ngay sau biến động này, câu hỏi về tương lai Rashford được đặt ra. Cựu tiền vệ Owen Hargreaves chia sẻ trên TNT Sports: "Tôi hy vọng Marcus sẽ trở lại, bởi cậu ấy là một cầu thủ rất đặc biệt. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra giữa Marcus và Ruben, nhưng không thể phủ nhận tài năng của cậu ấy".

Hargreaves chỉ ra vấn đề mang tính hệ thống của MU trong nhiều năm: "Marcus không nên rơi vào tình thế phải gánh vác mọi thứ. Trong một đội hình đúng nghĩa, cậu ấy chỉ nên là lựa chọn thứ 3 hoặc thứ 4, để không phải chịu toàn bộ áp lực. Trước đây, MU đặt quá nhiều kỳ vọng lên những cầu thủ trẻ chỉ mới 20 tuổi. Họ cần một tiền đạo 26-28 tuổi làm trụ cột, để lớp trẻ học hỏi dần dần".

Chân sút 28 tuổi rời MU để gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn hồi mùa hè năm ngoái, saukhi không còn giữ được vị trí dưới thời Amorim. Tại Tây Ban Nha, chân sút sinh năm 1997 phần nào tìm lại phong độ.

Sau 25 lần ra sân trên mọi đấu trường, Rashford ghi 7 bàn và có 11 pha kiến tạo, đóng góp đáng kể vào hành trình dẫn đầu La Liga của Barcelona. Đội chủ sân Camp Nou hiện hơn Real Madrid 4 điểm trong cuộc đua vô địch.