Rashford là gương mặt mới trong đội hình, song dễ dàng hòa nhập với các đồng đội. Điều này thể hiện qua việc anh nở nụ cười rạng rỡ với bầu không khí vui vẻ trong các bài tập. Đặc biệt, khoảnh khắc Lamine Yamal nói gì đó làm Rashford bật cười gây bão cộng đồng mạng.

"Rashford sẽ chơi bùng nổ với tâm trạng này", "Thật tốt khi thấy Rashford cười tươi", "Yamal nói với Rashford rằng ở đây không có chuyện đứng thứ 15 đâu", "Hy vọng Rashford sẽ lấy lại phong độ tốt nhất", "Đó là kiểu thái độ khi bạn thoát khỏi MU"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Rashford được cho là sớm gây ấn tượng mạnh với các đồng đội mới và các thành viên ban huấn luyện. Trước đó, Yamal cũng phản hồi tích cực trước thông tin Rashford gia nhập Barcelona.

Ngược lại, Rashford hào hứng với viễn cảnh đá cặp với Yamal. Anh nói: "Ở độ tuổi này, không ai có thể chơi ở cấp độ cao như Yamal. Việc chơi cạnh cậu ấy là một giấc mơ với tôi".

Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ MU, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Theo thỏa thuận, Barcelona chi trả toàn bộ mức lương của tiền đạo 27 tuổi. Đội bóng xứ Catalonia cũng cài điều khoản mua đứt giá 26 triệu bảng vào cuối mùa nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.