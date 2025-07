Rashford gây ấn tượng

Tiền đạo người Anh gia nhập đội bóng xứ Catalonia từ MU theo dạng cho mượn một mùa giải. Barcelona sẽ chi trả toàn bộ lương của Rashford, kèm điều khoản mua đứt với giá 30 triệu bảng vào năm 2026.

Trước khi có cơ hội thi đấu, Rashford sớm gây ấn tượng mạnh với các đồng đội mới và các thành viên ban huấn luyện. Theo nhà báo Alex Pintanel, các cầu thủ Barcelona gọi anh là "một con quái vật" trong phòng thay đồ sau buổi tập đầu tiên. Pintanel chia sẻ trên X: "Trong phòng thay đồ, họ nói cậu ấy như một 'quái vật'".

Dù buổi tập đầu tiên diễn ra suôn sẻ, Rashford phải chờ thêm để ra mắt đội bóng mới, do trận giao hữu trước mùa giải giữa Barca và Vissel Kobe bị hủy vì "vi phạm nghiêm trọng hợp đồng". Rashford hy vọng được ra sân trong trận đấu với FC Seoul vào thứ năm tuần sau.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024, Rashford khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn và thể hiện được khả năng, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng trước PSG tại Champions League. Anh hy vọng sẽ vực dậy sự nghiệp tại Tây Ban Nha và rất háo hức bắt đầu hành trình mới tại Barcelona.

Rashford chia sẻ: "Đây là câu lạc bộ nơi những giấc mơ thành hiện thực và giành những danh hiệu lớn. Những gì câu lạc bộ đại diện có ý nghĩa lớn với tôi. Tôi cảm thấy như đang ở nhà. Đây là gia đình và nơi tốt để các cầu thủ thể hiện tài năng".

