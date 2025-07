Rashford qua cơn bĩ cực

Marcus Rashford từng là biểu tượng cho niềm hy vọng ở Manchester United. Câu chuyện cổ tích về chàng trai 18 tuổi ghi bàn ngay trận ra mắt trước Arsenal và Midtjylland từng khiến cả Old Trafford bùng nổ. Nhưng thời gian và sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao đã làm mờ đi ánh hào quang ấy.

Khi chiếc xe Mercedes đen chở Rashford lăn bánh đến Camp Nou, đám đông cuồng nhiệt vẫy chào anh - giống như một tín hiệu rằng mọi cánh cửa chưa từng đóng hẳn, miễn là bạn dám bắt đầu lại.

Hình ảnh Rashford bước xuống xe trong bộ vest đen, không cà vạt, nở nụ cười tươi trước đám đông Barcelona gợi cảm giác của một người vừa trút bỏ gánh nặng. Ở Man United, Rashford của mùa giải vừa qua là hình ảnh nhạt nhòa của một cầu thủ bị đẩy khỏi đội hình chính, thậm chí bị gắn mác “bomb squad” - nhóm cầu thủ thừa phải tập riêng.

Anh bị Ruben Amorim gạt bỏ không thương tiếc. Thế nhưng, ở Camp Nou, Rashford trông như được hồi sinh, như thể mọi thất bại trước đây chỉ là bước đệm để anh tìm lại chính mình.

Không khó để nhận ra sự nhẹ nhõm trong từng lời anh nói: “Tôi không có gì xấu để nói về ManUnited… Đây là chương mới của tôi và tôi muốn tập trung vào nó.” Đây không chỉ là lời chia tay văn minh, mà còn là một cách Rashford khẳng định bản thân đã bước qua giai đoạn u tối, sẵn sàng đón nhận thử thách mới.

Việc Barcelona quyết định đặt niềm tin vào Rashford không chỉ đơn thuần là thương vụ chuyển nhượng. Nó giống một canh bạc - nhưng là canh bạc có lý do. Hansi Flick cần một cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ, kinh nghiệm và khát vọng. Rashford, dù phong độ trồi sụt, vẫn sở hữu thứ vũ khí mà hàng công Barca đang thiếu: sự trực diện và khả năng tạo đột biến từ biên.

Chọn số áo 14 - con số từng gắn với huyền thoại Johan Cruyff - Rashford như tự đặt mình dưới áp lực lịch sử. Nhưng anh lại coi đây là niềm vinh dự. “Đây là CLB đặc biệt, mọi thứ ở đây đều độc đáo, và khoác lên mình chiếc áo này là một vinh dự”, Rashford nói. Câu trả lời đầy tự tin ấy cho thấy một sự trưởng thành, khác hẳn hình ảnh cầu thủ từng bị chỉ trích vì phong độ thất thường tại Anh.

Điều thú vị là đám đông Barcelona không mấy quan tâm đến chuyện Rashford bị loại khỏi Man United. Với họ, Rashford là một mảnh ghép mới, một cái tên mang theo sự tò mò và niềm hy vọng. Hàng chục chiếc áo in tên anh nhanh chóng được bày bán tại cửa hàng CLB, báo chí Tây Ban Nha cũng khai thác từng chi tiết, từ hình xăm đến phong cách thời trang. “Marcus Mania” - cơn sốt Rashford - dường như đang lan tỏa.

Barcelona từng thất bại hai lần trong việc chiêu mộ Rashford, lần đầu vào năm 2019. Giờ đây, sáu năm sau, hai bên cuối cùng cũng “gặp nhau đúng lúc”. Rashford cần một sân khấu mới để hồi sinh, và Barca cần một nhân tố tạo ra đột biến khi tham vọng Champions League vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Rashford từng có 426 trận cho Man United, ghi 138 bàn, giành Europa League, FA Cup và Carabao Cup. Nhưng sự nghiệp không bao giờ chỉ được định nghĩa bằng quá khứ. Tại Camp Nou, anh đứng trước cơ hội làm mới chính mình, như cách nhiều cầu thủ từng tìm lại đỉnh cao sau khi rời Premier League.

Điều đáng nói là Rashford không còn mang tâm thế của một “thần đồng” mà là của một cầu thủ 27 tuổi hiểu rõ sự mong manh của hào quang. Anh biết mình không còn nhiều thời gian để tạo ra dấu ấn lớn, và Barca có thể chính là chiếc cầu để anh bước đến một chương mới đầy tham vọng.

Từ cậu bé leo rào để được nhìn thấy sân Old Trafford đến chàng trai được hàng trăm CĐV Barcelona chào đón ở Camp Nou, Rashford đã trải qua một vòng xoay của số phận. Giấc mơ thay đổi, nhưng khao khát chiến thắng vẫn vẹn nguyên.

Với Barca, bản hợp đồng này có thể là một canh bạc. Nhưng nếu Rashford tìm lại được phiên bản tốt nhất của mình, “Marcus Mania” ở Camp Nou sẽ không chỉ là khoảnh khắc nhất thời - nó có thể trở thành chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp của anh.

