Garnacho 'gây bão' với bình luận về Rashford

Thái độ có phần hào hứng của tài năng trẻ Argentina bị nhiều fan “Quỷ đỏ” phản ứng. Họ cho rằng Garnacho không nên quá cổ xuý cho phi vụ.

Thương vụ Rashford rời Old Trafford khép lại một giai đoạn đầy biến động. Sau khi bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch vì cho rằng phong độ và thái độ tập luyện không đạt yêu cầu, Rashford bị loại khỏi trận derby Manchester hồi tháng 12 và không được ra sân lần nào cho đến hết mùa.

Anh phải gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn ở giai đoạn hai, tìm lại phong độ và được triệu tập lại tuyển Anh, nhưng vẫn không được HLV Amorim trọng dụng.

Khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, Barcelona nhanh chóng tiếp cận và đạt thỏa thuận mượn Rashford đến cuối mùa, kèm điều khoản mua đứt trị giá 30,3 triệu bảng. Đáng chú ý, nhà vô địch La Liga phải trả 5 triệu euro nếu không mua đứt, tương tự trường hợp Jadon Sancho trước đây với Chelsea. Toàn bộ mức lương - vốn đã giảm 25% sau khi Rashford tái ký với Man United - sẽ do Barca chi trả.

Ngay trong ngày chính thức ra mắt, Rashford đăng tải thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bình luận từ Garnacho - người cũng nằm trong “danh sách bị loại” cùng Antony, Sancho và Malacia - lại làm lu mờ khoảnh khắc này.

Bình luận ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý của Garnacho khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng nội bộ Man United đang tồn tại những rạn nứt khó hàn gắn?

Trước đó, Rashford bay sang Tây Ban Nha, gặp HLV Hansi Flick và Giám đốc Thể thao Deco để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế. Barca xác nhận thương vụ bằng thông báo: “FC Barcelona và Manchester United đã đạt thỏa thuận mượn Marcus Rashford đến 30/6/2026, kèm tùy chọn mua đứt”.

Hiện Rashford vẫn chờ được đăng ký chính thức, nhưng dự kiến sẽ góp mặt trong chuyến du đấu châu Á của Barca, với các trận gặp Vissel Kobe (Nhật Bản), Daegu FC và FC Seoul (Hàn Quốc). Thương vụ này vừa mở ra một chương mới cho Rashford, vừa đặt dấu hỏi lớn cho tình hình nội bộ tại Old Trafford, nơi Ruben Amorim đang mạnh tay thanh lọc để xây dựng lại đội hình.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.