Bình luận của Sancho về Rashford gây xôn xao

Jadon Sancho một lần nữa trở thành tâm điểm khi gửi lời chúc mừng Marcus Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ MU.

Sancho bị nhắc lại câu nói gây tranh cãi dành cho Rashford hồi tháng 1/2025.

Rạng sáng 24/7, Rashford chính thức ra mắt Barcelona. Trong thỏa thuận với MU, Barcelona sẽ chi trả toàn bộ mức lương 325.000 bảng mỗi tuần của Rashford suốt thời gian cầu thủ thi đấu tại đây, đồng thời có điều khoản mua đứt giá 26 triệu bảng.

Trong buổi họp báo, Rashford được hỏi về những vấn đề tại Old Trafford, nhưng không chia sẻ quá nhiều. Kể từ khi thông báo chính thức được đưa ra, nhiều đồng đội của Rashford, gồm cả Alejandro Garnacho, gửi lời chúc tốt đẹp đến anh.

Ngoài ra, lời bình luận ngắn gọn của Sancho trên Instagram cũng gây xôn xao. Sancho viết vỏn vẹn: "Chúc mọi điều tốt đẹp, anh bạn!". Tuy nhiên, động thái này khiến CĐV MU nhớ lại câu nói "được tự do rồi" mà Sancho dành cho Rashford sau khi anh chuyển đến Aston Villa theo dạng cho mượn hồi tháng 1.

"Các chiến binh tự do", "Vẫn là được tự do à?", "Khi nào thì cậu mới chuyển đến câu lạc bộ mới và đừng chỉ lo về tiền?", "Đừng nói nữa, hãy ra đi theo Rashford đi", "Chúc mừng các chàng trai được tự do"... là những phản ứng chung của người hâm mộ MU.

Barcelona theo đuổi Rashford từ tháng 1. Ban đầu, họ nhắm Nico Williams và Luis Diaz, nhưng khi Williams gia hạn với Athletic Club và Liverpool từ chối đàm phán vụ Diaz, Barca quay lại với Rashford.

Trong khi đó, Sancho chưa chốt bến đỗ mới. Có thông tin cho rằng Juventus đang nỗ lực hỏi mượn cầu thủ này. Tuy nhiên, đại diện Serie A chưa gửi lời đề nghị chính thức tới MU.

Ngoài Sancho, "Quỷ đỏ" cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới cho Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia.