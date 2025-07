Tiền đạo Chelsea gật đầu với MU

MU cần một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Trong số những cái tên được liên hệ đến Old Trafford có Nicolas Jackson. Truyền thông Anh cho hay tiền đạo của Chelsea có thể rời London hè này với mức giá rơi vào khoảng 60,5 triệu bảng, dù CLB chủ quản yêu cầu con số 100 triệu bảng.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Jackson rất muốn chuyển đến MU. Anh bày tỏ hy vọng tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân ở môi trường mới, qua đó giúp đội bóng thành Manchester cải thiện hiệu suất tấn công.

Vị trí của Jackson tại Stamford Bridge mùa tới được dự báo không còn chắc chắn khi Chelsea mang về Joao Pedro và Liam Delap. The Athletic xác nhận Chelsea sẵn sàng bán Jackson nếu nhận được đề nghị hợp lý.

Jackson được Chelsea mua từ Villarreal với giá khoảng 31,8 triệu bảng năm 2023. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh tại xứ sở sương mù không thật sự ổn định. Tiền đạo 24 tuổi còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2033.

Ngoài MU, nhiều CLB tại Premier League và các đội từ Saudi Pro League cũng có thể nhập cuộc chiêu mộ chân sút người châu Phi.

Mùa trước, Jackson ghi được 10 bàn và có 5 kiến tạo sau 30 lần ra sân ở Premier League, góp phần giúp Chelsea cán đích ở vị trí thứ 4 và giành vé dự Champions League. Anh cũng lập công trong trận đấu với Real Betis, mang về danh hiệu Conference League cho đội bóng thành London.

