MU sắp 'trắng tay' trong vụ số 9

Theo ESPN, HLV Ruben Amorim nhận được sự hỗ trợ đáng kể trên thị trường chuyển nhượng với sự xuất hiện của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo - bộ đôi ghi tổng cộng 35 bàn tại Premier League mùa trước. Hai thương vụ trị giá tới 135 triệu bảng (khoảng 183 triệu USD ) cho thấy quyết tâm nâng cấp hàng công của “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, con số 44 bàn thắng ít ỏi mùa trước khiến Amorim muốn có thêm một trung phong thực sự chất lượng.

Những mục tiêu như Liam Delap, Viktor Gyökeres hay Hugo Ekitike đều rơi vào bế tắc, và cho đến lúc này, khả năng MU sở hữu một tiền đạo mới trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vẫn bỏ ngỏ. Các lựa chọn khác đang được cân nhắc, đồng thời CLB cũng phải tính đến việc giải phóng quỹ lương và nhân sự để dọn đường cho tân binh nếu có.

Hiện tại, United vẫn còn Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee và tài năng trẻ Chido Obi trong chuyến du đấu Mỹ. Dù vậy, Højlund và Zirkzee đã gây thất vọng khi chỉ ghi được 7 bàn ở Premier League mùa trước. Tương lai của Højlund cũng là chủ đề nóng khi Inter Milan và Juventus đều quan tâm, dù bản thân cầu thủ 22 tuổi này muốn ở lại chiến đấu cho vị trí chính thức.

Một kịch bản đáng chú ý là thương vụ trao đổi giữa MU và Chelsea. Nicolas Jackson có thể cập bến Old Trafford, trong khi Alejandro Garnacho ra đi với giá khoảng 40 triệu bảng. Garnacho đã bị loại khỏi danh sách du đấu, còn Jackson cũng không chắc suất tại Stamford Bridge sau khi Delap và João Pedro xuất hiện.

Trong trường hợp không có tiền đạo mới, HLV Amorim nhiều khả năng sẽ đẩy Bryan Mbeumo lên đá trung phong trong hệ thống 3-4-3. Ngôi sao người Cameroon - tân binh đắt giá của MU - được kỳ vọng sẽ ra mắt trong trận gặp West Ham tại New Jersey vào cuối tuần này.

Man United đang chạy đua với thời gian. Nếu không sớm có một “số 9” đích thực, Quỷ đỏ có thể tiếp tục lún sâu vào bài toán ghi bàn – căn bệnh khiến họ mất điểm đáng tiếc mùa trước.

