Rashford chạm đỉnh thu nhập ở Barca

Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ MU, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Theo thỏa thuận, Barcelona sẽ chi trả toàn bộ mức lương của tiền đạo 27 tuổi, khoảng 300.000 bảng mỗi tuần. Đội bóng xứ Catalonia cũng cài điều khoản mua đứt giá 26 triệu bảng vào cuối mùa nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi.

Với mức lương này, Rashford sẽ trở thành cầu thủ hưởng thu nhập cao thứ ba tại sân Camp Nou. Múc lương của tuyển thủ Anh chỉ xếp sau Robert Lewandowski (347.000 bảng/tuần) và Frenkie de Jong (316.000 bảng/tuần).

Rashford vượt qua hàng loạt ngôi sao trụ cột khác như Lamine Yamal, Raphinha, Pedri hay Jules Kounde, những người có đóng góp lớn trong mùa giải vừa qua. Sự hiện diện của Rashford cũng được xem là giải pháp thay thế sau khi đội bóng không thể chiêu mộ thành công Nico Williams từ Athletic Bilbao.

Thương vụ này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cựu danh thủ MU Teddy Sheringham thẳng thắn chỉ trích Rashford, cho rằng anh không xứng đáng được khoác áo Barcelona. Tuy nhiên, với Rashford, đây lại là cơ hội để làm lại sự nghiệp trong môi trường mới.

Rashford vẫn giữ nguyên mức lương, đến một CLB lớn, và có khả năng chứng minh bản thân ở La Liga, nơi mà Rashford từ lâu được đồn đoán là có cảm tình đặc biệt. Nếu thi đấu ấn tượng, việc ký hợp đồng dài hạn với Barca là hoàn toàn có thể xảy ra.

